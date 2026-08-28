Lào tin tưởng Việt Nam sẽ giành nhiều thành tựu to lớn hơn trong kỷ nguyên mới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), từ ngày 26-28/8/2026, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương của Lào đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane chúc mừng.



Các đoàn đến chúc mừng nhân dịp này gồm: Đoàn Học viện Chính trị và hành chính quốc gia Lào do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn; Đoàn Quốc hội Lào do đồng chí Monxay Laomuaxong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn; Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng do đồng chí Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban làm Trưởng đoàn; Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương do đồng chí Vansi Kuamua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn; Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Mixay Phomkhe, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn...

Ngoài ra, còn có nhiều Đoàn của các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội khác cũng đến chúc mừng.



Tại các cuộc tiếp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các tổ chức đoàn thể của Lào đã trân trọng gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào những lời chúc mừng thắm thiết và tốt đẹp nhất; khẳng định ý nghĩa và vai trò lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập và xây dựng đất nước của Việt Nam, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với phong trào cách mạng giải phóng đất nước của Lào.



Đặc biệt, phía Lào đánh giá cao việc Việt Nam đang triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả cao Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định những thành công đó có được là nhờ vào đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự đồng lòng, tin tưởng và quyết tâm cao độ của toàn thể nhân dân Việt Nam.



Lãnh đạo các đoàn nhấn mạnh, sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc, cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc tế ngày càng gia tăng, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Nhân dân Lào vô cùng tự hào và luôn coi những thắng lợi, thành tựu của Việt Nam như là những thắng lợi và thành tựu của chính mình; coi đó là nguồn động viên, khích lệ to lớn giúp Lào có thêm động lực và kinh nghiệm để phát triển đất nước.



Nhân dịp này, đại diện các bộ, ban, ngành và đoàn thể của Lào cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất trước sự giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay, cả trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

Lãnh đạo các đoàn tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới.



Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chân thành cảm ơn những tình cảm nồng ấm và những lời chúc mừng tốt đẹp từ các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương Lào.

Đại sứ đã điểm lại mốc son lịch sử trọng đại ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chia sẻ, cập nhật thông tin về những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau hơn 80 năm giành được độc lập và sau 40 năm Đổi mới.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, mọi thành tựu mà Việt Nam đạt được trong suốt 81 năm qua đều gắn liền với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức to lớn, chí tình, chí nghĩa và vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.



Đặc biệt, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả hai nước đều tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử Quốc hội khóa mới.

Việc lãnh đạo cấp cao hai bên liên tục có các chuyến thăm cấp Nhà nước và chính thức ngay trong các tháng đầu năm 2026 thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao nhất dành cho nhau.



Nền tảng chính trị vững chắc đó đã góp phần đưa khuôn khổ quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.”

Nội hàm “gắn kết chiến lược” phản ánh yêu cầu phát triển mới về chất, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ về tầm nhìn, tư duy phát triển, an ninh - quốc phòng, chính trị - đối ngoại, cũng như kết nối hạ tầng và kinh tế.

Tiêu biểu trong đó là việc thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông và năng lượng trọng điểm mang tính kết nối chiến lược như Cảng Vũng Áng, tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng, đường cao tốc Hà Nội - Vientiane và các dự án hợp tác năng lượng song phương.



Đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành của Lào với các đối tác Việt Nam thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tích cực, phối hợp chặt chẽ để các cơ quan hai nước triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước cũng như các thỏa thuận hợp tác chuyên ngành.



Đại sứ bày tỏ cảm ơn các cơ quan phía Lào đã luôn phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ Đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tổ chức thành công các sự kiện lớn giữa hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực biến các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần đưa mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững./.

Tôn vinh đạo lý Uống nước nhớ nguồn và bản sắc văn hóa Việt Nam tại Lào Đại lễ Vu lan-Báo hiếu tại Chùa Phật Tích ở Vientiane góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” gìn giữ đạo hiếu và bồi đắp bản sắc văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt tại Lào.