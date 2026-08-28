Chính trị

Bộ Ngoại giao: Hoạt động của nước ngoài tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba là phi pháp

Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị.

Minh Thu
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị.

Đó là phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, ngày 28/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, phù hợp với luật pháp quốc tế."

Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự./.

(Vietnam+)
#Quần đảo Hoàng Sa #Chủ quyền Việt Nam #Trung Quốc xây dựng trái phép #Đá Hải Sâm #Đảo Ba Ba TP. Hà Nội
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