Chính trị

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gửi lời thăm hỏi tới các vùng bị lũ quét tại Trung Quốc

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đã gửi lời thăm hỏi phụ nữ, nhân dân các vùng bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ quét tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal (xảy ra ngày 26/8).

Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại khu vực xảy ra sạt lở đất ở huyện Cát Long, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại khu vực xảy ra sạt lở đất ở huyện Cát Long, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 28/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy gửi thư thăm hỏi tới đồng chí Thầm Di Cầm, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về Phụ nữ và Trẻ em của Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và gửi lời thăm hỏi phụ nữ, nhân dân các vùng bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ quét tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal (xảy ra ngày 26/8).

Nội dung bức thư như sau:

Được tin mưa lũ và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại một số địa phương của Trung Quốc, gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa, phụ nữ và nhân dân các vùng bị ảnh hưởng lời thăm hỏi chân thành và sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn do thiên tai gây ra.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dải, có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong tình cảm hữu nghị, đoàn kết và gắn bó đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam luôn dành cho phụ nữ và nhân dân Trung Quốc sự quan tâm, sẻ chia chân thành. Là tổ chức đại diện cho phụ nữ Việt Nam, chúng tôi càng thấu hiểu những khó khăn, mất mát mà phụ nữ, trẻ em và các gia đình phải đối mặt khi thiên tai xảy ra.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với sự chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp của các cấp Hội Phụ nữ và nỗ lực của các lực lượng chức năng, nhân dân Trung Quốc, công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai sẽ được triển khai hiệu quả, giúp các địa phương bị ảnh hưởng khẩn trương khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và sinh kế của người dân.

Kính chúc Đồng chí Chủ tịch cùng các đồng chí sức khỏe; chúc phụ nữ và nhân dân các vùng bị thiên tai vững vàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lũ quét #Trung Quốc #Nepal #Thiên tai Trung Quốc
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