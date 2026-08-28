Trao đổi lý luận lần thứ 12 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam-Đảng Cộng sản Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản từ ngày 25 - 30/8, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn, đã tiến hành Trao đổi lý luận lần thứ 12 với Đảng Cộng sản Nhật Bản; thực hiện các cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền; tham dự Trao đổi khoa học với Viện Nghiên cứu Quốc gia về Chính sách (GRIPS); gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.



Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, Trao đổi lý luận lần thứ 12 giữa hai Đảng với chủ đề “Sức sống của chủ nghĩa cộng sản trong kỷ nguyên số” đã diễn trong hai ngày 27 và 28/8 tại thủ đô Tokyo.



Tham dự Trao đổi lý luận về phía Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản có đồng chí Tanaka Yu, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, quyền Trưởng Ban Bí thư, Chủ tịch Ban Lý luận Đảng Cộng sản Nhật Bản làm Trưởng đoàn.



Phát biểu đề dẫn, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thế giới đang đứng trước những chuyển biến có tính bước ngoặt.

Những đột phá về khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, đang làm thay đổi sâu sắc lực lượng sản xuất, phương thức lao động, cấu trúc xã hội và phương thức quản trị; mở ra những khả năng phát triển mới, đồng thời đặt ra những vấn đề về việc làm, bất bình đẳng, công bằng xã hội và quyền làm chủ của con người đối với công nghệ.

Vấn đề đặt ra không chỉ là phát triển công nghệ, mà căn bản hơn là làm chủ công nghệ và sử dụng những thành tựu khoa học, công nghệ vì con người, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con người.



Chia sẻ về con đường phát triển của Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, với một tư tưởng cốt lõi: độc lập dân tộc phải được hiện thực hóa bằng tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì thế không chỉ là sự lựa chọn chính trị mà còn là triết lý phát triển và giải phóng con người mang bản sắc Việt Nam.



Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, mô hình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới là sự cụ thể hóa mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam phù hợp với yêu cầu và trình độ phát triển mới; là mô hình phát triển tự cường, hiện đại, bao trùm, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; có tính động và mở, được bổ sung, hoàn thiện khi điều kiện thay đổi nhưng nhất quán với hệ giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển.



Cảm ơn những chia sẻ của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tanaka Yu chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; đánh giá cao cơ chế trao đổi lý luận giữa hai Đảng được thiết lập từ năm 2007, góp phần chia sẻ kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trao đổi nhận thức về những vấn đề mới của thời đại và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng.



Đồng chí Tanaka Yu nhận định thế giới và khu vực đang trải qua những biến động sâu sắc, phức tạp, khó lường; hòa bình, an ninh và phát triển đứng trước nhiều thách thức, trong đó có nguy cơ luật pháp quốc tế bị xói mòn.

Đảng Cộng sản Nhật Bản đánh giá cao phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang phải đối mặt: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược; đánh giá cao vai trò Chủ tịch của Việt Nam tại Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York; ủng hộ những nỗ lực của ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển.



Toàn cảnh buổi hội kiến giữa đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Hai bên trao đổi sâu về tác động của khoa học, công nghệ và AI đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất và những vấn đề mới đặt ra đối với con người, xã hội.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản lưu ý nguy cơ lạm dụng AI trong lĩnh vực quân sự, chiến tranh và nguy cơ con người mất khả năng kiểm soát công nghệ khi AI bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị AI.



Tại các phiên thảo luận, đại biểu hai Đảng đã trao đổi về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong kỷ nguyên số; sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của khoa học, công nghệ và AI; mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất với tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển con người; đồng thời chia sẻ những nhận thức, kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, phát triển của mỗi Đảng.



Hai bên nhất trí tổ chức Trao đổi lý luận lần thứ 13 giữa hai Đảng tại Việt Nam vào năm 2027.



Trong khuôn khổ chương trình, chiều 28/8, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã chào Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Trước đó, trong hai ngày 25 - 26/8, tại Tokyo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã gặp gỡ một số lãnh đạo cấp cao của Đảng LDP gồm Quyền Tổng Thư ký, Hạ nghị sĩ Hagiuda Koichi; Trưởng ban nghiên cứu Chính sách, Hạ nghị sĩ Kobayashi Takayuki; Trưởng ban Quốc tế, Hạ nghị sĩ Kono Taro và một số nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo trẻ của Đảng LDP.



Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng, tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu và hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Khẳng định tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng cầm quyền sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi để sớm ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng LDP Nhật Bản cũng như nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi, đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của hai Đảng, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.



Các lãnh đạo cấp cao Đảng LDP cảm ơn việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi đến Thủ tướng Nhật Bản về thiệt hại do động đất gây ra tại tỉnh Kumamoto vừa qua; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo mà Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dành cho đoàn đại biểu của Đảng cầm quyền LDP do Quyền Tổng thư ký Hagiuda dẫn đầu thăm Việt Nam vào cuối tháng 7.



Quyền Tổng Thư ký Đảng LDP Hagiuda khẳng định Đảng LDP sẽ phối hợp với Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Chính phủ Nhật Bản triển khai các chương trình hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Hagiuda khẳng định sẽ nghiên cứu tích cực đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về việc Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho các kỹ sư chất lượng cao của Việt Nam sang kinh doanh và làm việc tại Nhật Bản.



Trưởng ban nghiên cứu Chính sách Đảng LDP Kobayashi bày tỏ khâm phục trước những thành tựu trong công cuộc đổi mới cũng như phát triển kinh tế của Việt Nam; khẳng định Đảng LDP ủng hộ và thúc đẩy Chính phủ, khối doanh nghiệp và các giới của Nhật Bản hợp tác chặt chẽ, đồng hành với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.



Trưởng ban Quốc tế Đảng LDP Kono đánh giá chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương góp phần quan trọng vào việc tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hoạch định chính sách giữa hai Đảng cầm quyền, ông Kono cho biết ban Quốc tế Đảng LDP sẽ phối hợp chặt chẽ để trao đổi về nội dung văn bản hợp tác mới giữa hai Đảng cầm quyền; đề nghị hai Đảng tiếp tục duy trì cơ chế giao lưu giữa Ban thanh niên Đảng cầm quyền LDP và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - kênh giao lưu rất hiệu quả trong xây dựng quan hệ và hiểu biết giữa các lãnh đạo trẻ hai nước; mong muốn đẩy mạnh giao lưu thanh thiếu niên, giao lưu học sinh, cầu nối quan trọng để tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trong tương lai.

Cũng trong hai ngày 25 và 26/8, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tham dự Trao đổi khoa học với Viện Nghiên cứu Quốc gia về Chính sách (GRIPS) về hai chủ đề là chính sách phát triển kinh tế, quản lý xã hội đặc thù trong xã hội dân số già và sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên số, tác động đến xã hội, quản trị toàn cầu; gặp Giáo sư Kenichi Ohno của Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia, Tokyo, Nhật Bản; thăm Công ty Rikkei, một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin trẻ của Việt Nam đang hoạt động rất thành công với sáu văn phòng tại các địa phương của Nhật Bản; thăm và trao đổi với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản./.

Trao đổi chính sách giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW đề nghị thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản theo hướng thiết thực, thường xuyên.

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