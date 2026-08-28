Giao lưu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Cuba

Ngày 27/8, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Cộng hòa Áo, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ trì tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị, đoàn kết giữa cán bộ, nhân viên và gia đình của ba Đại sứ quán Việt Nam, Lào và Cuba.

Hoạt động diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa ba nước; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và phối hợp giữa ba cơ quan đại diện tại Vienna, tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước đã dày công vun đắp.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu chào mừng, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ vui mừng được đón tiếp những người đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của hai Đại sứ quán Lào và Cuba tại “Ngôi nhà Việt Nam” ở Vienna; nhấn mạnh cuộc gặp không chỉ là dịp giao lưu giữa các đồng nghiệp ngoại giao mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn, người anh em gắn bó bởi lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc và tình đoàn kết đã được thử thách qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Đại sứ nhắc lại những nền tảng quý báu của quan hệ giữa ba đảng, ba nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước dày công vun đắp; khẳng định đây là tài sản chung vô giá cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy qua các thế hệ.



Nhắc tới tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Đại sứ dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, khẳng định sự gắn bó giữa hai dân tộc là nền tảng bền vững cho sự đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau.

Đối với quan hệ Việt Nam-Cuba, Đại sứ nhắc lại câu nói lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, biểu tượng của tình đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế cao cả mà nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ.



Đáp lại những tình cảm của Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Lào Khampheng Douangthongla chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), đồng thời cảm ơn Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và Đại sứ quán Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ thân tình giữa cán bộ, nhân viên và gia đình ba Đại sứ quán.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng cùng Đại sứ Cuba và Đại sứ Lào dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Áo. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ nhấn mạnh cuộc giao lưu là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết và sự ủng hộ lẫn nhau giữa Lào, Việt Nam và Cuba - ba nước có nhiều điểm tương đồng về lý tưởng, lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc và quan hệ hữu nghị lâu đời.

Đại sứ bày tỏ mong muốn tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba đảng, ba nước tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và mãi mãi trường tồn.



Về phần mình, Đại sứ Cuba Pablo Berti Oliva khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Cuba, Việt Nam và Lào không chỉ được xây dựng trên sự gần gũi về lý tưởng và quan hệ giữa các Đảng, Nhà nước, mà còn bắt nguồn từ tình cảm gắn bó sâu sắc giữa nhân dân ba nước.

Nhắc tới tình cảm đặc biệt của Lãnh tụ Fidel Castro đối với Việt Nam, Đại sứ khẳng định đây là một trong những biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết giữa các dân tộc, đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lãnh tụ Fidel Castro tại Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ trân trọng tình đoàn kết và sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của Việt Nam và Lào trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do bao vây, cấm vận.



Các Đại sứ đánh giá cao việc tổ chức cuộc giao lưu, cho rằng những hoạt động gần gũi như vậy góp phần đưa tình hữu nghị truyền thống giữa ba nước đi vào chiều sâu, đồng thời bày tỏ mong muốn ba Đại sứ quán tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương và Liên hợp quốc ở Vienna.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng cường phối hợp giữa ba cơ quan đại diện góp phần củng cố tiếng nói chung tại các diễn đàn đa phương, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.



Sau phần chia sẻ cảm nghĩ, các Đại sứ, Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên và gia đình ba Đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thưởng thức các món ăn đặc sản của Việt Nam, Cuba, Lào do các thành viên ba Đại sứ quán tự tay chuẩn bị, giao lưu văn nghệ và trò chuyện trong không khí thân mật.

Những tiết mục hát, điệu nhảy truyền thống và các cuộc chuyện trò, kết nối giữa các thành viên đã tạo nên không khí ấm áp, gắn bó của một đại gia đình Việt Nam-Lào-Cuba tại Cộng hòa Áo./.



Khẳng định tình đoàn kết và hợp tác hữu nghị giữa ASEAN và Cuba Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Cuba khẳng định tình đoàn kết và quyết tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân Cuba.

​