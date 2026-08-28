Campuchia triệt phá hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Ngày 28/8, Chính phủ Campuchia cho biết nước này đã triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc kéo dài 1 năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, trong đó có một số quan chức cấp cao và cán bộ thực thi pháp luật.

Theo thông cáo của Ban Thư ký Ủy ban đặc trách chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS), từ tháng 7/2025 đến ngày 20/8/2026, các lực lượng chức năng chuyên trách đã kiểm tra 793 địa điểm tình nghi và trực tiếp truy quét 624 cơ sở. Nhà chức trách cũng xử lý 27 sòng bạc, trong đó thu hồi vĩnh viễn giấy phép của 18 cơ sở và đình chỉ hoạt động 9 cơ sở còn lại.

Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, người đứng đầu CCOS, khẳng định các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã bị “xóa sổ hoàn toàn” thông qua việc áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với các mạng lưới tội phạm và những quan chức tiếp tay cho hoạt động này.

Tuy nhiên, ông Chhay Sinarith cảnh báo các nhóm tội phạm đang thay đổi phương thức hoạt động, chuyển sang mô hình nhỏ lẻ, phân tán và ẩn náu tại nhà khách, chung cư, nhà thuê, phương tiện giao thông và quán cà phê. Lực lượng chức năng Campuchia sẽ tiếp tục điều tra và truy quét mạnh tay.

Thông tin được ông Chhay Sinarith công bố chiều 27/8 tại cuộc họp báo với khoảng 50 đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Campuchia.

Trong chiến dịch, nhà chức trách Campuchia đã giải cứu và hồi hương 58.266 công dân nước ngoài, trong đó có 7.282 phụ nữ. Qua điều tra, 22.045 người thuộc 38 quốc tịch được xác định trực tiếp tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Cơ quan thực thi pháp luật cũng chuyển 408 vụ án sang tòa án để xử lý. Theo đó, 3.477 nghi phạm thuộc 29 quốc tịch đã bị tạm giam chờ xét xử. Nhà chức trách đang truy bắt thêm 855 nghi phạm theo lệnh bắt giữ của tòa án.

Chiến dịch cũng tập trung xử lý tình trạng tham nhũng và tiếp tay từ bên trong bộ máy công quyền. Cơ quan Chống tham nhũng Campuchia (ACU) đã điều tra 4 vụ án và bắt giữ 15 quan chức cấp cao cùng cán bộ thực thi pháp luật, trong đó có một công tố viên, một quan chức cấp cao thuộc Tổng cục Di trú, một phó giám đốc Công an thủ đô Phnom Penh và một cựu quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao.

Campuchia đã trở thành một trong những địa bàn hoạt động của các đường dây tội phạm tổ chức các chiêu trò lợi dụng quan hệ tình cảm và đầu tư tiền kỹ thuật số. Những người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo gồm cả người tự nguyện tham gia và nạn nhân bị mua bán, cưỡng ép phạm tội. Các đường dây này nhắm tới người dùng Internet trên khắp thế giới.

Dưới sức ép từ một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, Campuchia đã đẩy mạnh trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến.

Tháng 1 vừa qua, nước này dẫn độ Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group trị giá hàng tỷ USD, sang Trung Quốc, sau khi đối tượng này bị Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt.

Đến tháng 4, Campuchia tiếp tục dẫn độ Lý Hùng (Li Xiong), cựu Chủ tịch Huione Group, sang Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc đối tượng này giữ vai trò chủ chốt trong một đường dây đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn.

Campuchia dự kiến tổ chức Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến trong hai ngày 23-24/9. Hội nghị sẽ quy tụ đại diện chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và viện nghiên cứu nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác toàn cầu trong đối phó với loại tội phạm này./.

Campuchia đạt bước tiến trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 737 trung tâm, chuyển 268 vụ án với 2.773 nghi phạm sang tòa án và trục xuất hơn 21.000 người nước ngoài liên quan.

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