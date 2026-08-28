Khẳng định tình đoàn kết và hợp tác hữu nghị giữa ASEAN và Cuba

Ngày 27/8, tại thủ đô La Habana, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Cuba, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Malaysia và Timor Leste, đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm ngày thành lập khối (8/8/1967-8/8/2026).

Tham dự sự kiện có đại sứ, đại biện các nước thành viên ASEAN và đại sứ, đại diện của các Đại sứ quán Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Bộ Ngoại giao Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Malaysia Klarissa Low, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Cuba, nhấn mạnh rằng trải qua gần 6 thập kỷ kể từ ngày thành lập, ASEAN đã phát triển thành một cộng đồng khu vực được xây dựng trên cam kết chung về hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác.

Trong những năm qua, ASEAN đã phải đối mặt với nhiều thay đổi và thách thức cả trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên, xuyên suốt những diễn biến này, ASEAN vẫn luôn thể hiện giá trị của đối thoại, tham vấn, tôn trọng lẫn nhau và trên hết là sự sẵn sàng hợp tác cùng nhau bất chấp những khác biệt.

Thực tế, một trong những thế mạnh lớn nhất của ASEAN là sự đa dạng. Các quốc gia thành viên trong khối có những đặc điểm khác nhau về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống, nhưng gắn kết với nhau bởi khát vọng chung xây dựng một khu vực hòa bình thịnh vượng và lấy con người là trung tâm.

Tinh thần đoàn kết trong đa dạng này tiếp tục là đặc điểm nổi bật của ASEAN và ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp.

Hơn bao giờ hết, đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau vẫn là yếu tố thiết yếu để duy trì hòa bình và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa các quốc gia thành viên.

Bà Klarissa Low cũng khẳng định tình đoàn kết và quyết tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân Cuba.

Các đại sứ, đại biện các nước thành viên ASEAN và khách mời chụp ảnh chung. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Tham dự sự kiện, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Cuba Ariel Lorenzo Rodríguez đánh giá cao vai trò và vị thế của ASEAN trong khu vực và trên thế giới, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của ASEAN trong việc kêu gọi dỡ bỏ lệnh bao vây, cấm vận đối với hòn đảo tự do này.

Ông Ariel Lorenzo Rodríguez tái khẳng định Cuba luôn coi trọng và tăng cường quan hệ với các quốc gia thành viên ASEAN; đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ sinh học, y tế, giáo dục, thể thao và du lịch./.

Cộng đồng ASEAN tại Cuba khẳng định tình đoàn kết quốc tế Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Cuba nhấn mạnh tinh thần hữu nghị và đoàn kết của khối; tái khẳng định giá trị cốt lõi của ASEAN là hòa bình, ổn định, thịnh vượng thông qua hợp tác và đối thoại.