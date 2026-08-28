Lào lần đầu đăng cai Hội nghị rà soát Công ước cấm bom chùm

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp Lào đăng cai và đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom chùm năm 2026 từ ngày 13-18/9 tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quản lý quốc gia giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ còn sót lại ở Lào Thongsavanh Phomvihane ngày 27/8 đã trả lời phỏng vấn truyền thông trong và ngoài nước Lào về một số vấn đề liên quan đến sự kiện.



Ông Thongsavanh Phomvihane cho biết Lào là nơi tổ chức Hội nghị lần đầu tiên các quốc gia thành viên Công ước và Lào cũng là một trong những quốc gia đầu tiên tích cực thúc đẩy việc xây dựng và thông qua Công ước này.

Việc cộng đồng quốc tế tiếp tục tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Hội nghị không chỉ là niềm tự hào của Lào, mà còn khẳng định lập trường nhất quán, thiện chí và cam kết mạnh mẽ của Lào trong vai trò nòng cốt, làm cầu nối gắn kết các quốc gia thành viên và các đối tác phát triển trên toàn cầu.

Đây là diễn đàn quan trọng để các bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, thắt chặt hợp tác và tái khẳng định cam kết chung nhằm đóng góp vào hòa bình thế giới, hướng tới một kỷ nguyên mới, nơi mọi cộng đồng đều được sống an toàn, không còn nỗi lo sợ về bom chùm.



Cập nhật về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị, Chủ tịch Ủy ban quản lý quốc gia giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ còn sót lại ở Lào cho biết các mặt công tác từ hậu cần, an ninh đến xây dựng nội dung đều đang tiến triển rất thuận lợi.

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào ban hành Quyết định thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia cùng các tiểu ban chuyên trách với sự tham gia phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức quốc tế liên quan.



Đến nay, Lào đã cơ bản sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng phụ trợ, phương tiện di chuyển, lưu trú và an ninh để đón tiếp hơn 500 đại biểu quốc tế tham dự các phiên họp chính tại thủ đô Viêng Chăn, cũng như tham quan các hoạt động thực địa tại tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào.

Song song với công tác hậu cần, các bên cũng đang tích cực thúc đẩy đàm phán xây dựng những văn kiện then chốt của hội nghị, bao gồm Kế hoạch Hành động Viêng Chăn 2027-2032 (VCAP) và Dự thảo Tuyên bố Chính trị, để Hội nghị thông qua.



Phân tích về những lợi ích trực tiếp đối với người dân Lào, Phó Thủ tướng Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh việc đăng cai hội nghị gắn liền với quyết tâm giải quyết tận gốc mối đe dọa từ bom mìn chưa nổ còn sót lại rào cản lớn đối với an toàn nhân đạo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dù không phải là một hoạt động rà phá bom mìn trực tiếp, hội nghị là cơ hội để Lào biến sự quan tâm và cam kết của quốc tế thành những hỗ trợ cụ thể, thiết thực.



Thông qua diễn đàn này, Lào hướng tới việc vận động thêm các nguồn lực tài chính, hỗ trợ kỹ thuật quốc tế và xác định ưu tiên rà phá tại các vùng tâm điểm cần đất sạch phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển sinh kế cho người dân, đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn chưa nổ còn sót lại.

Tiến trình này được lồng ghép chặt chẽ với Con đường hướng tới an toàn III (Safe Path Forward III) và Mục tiêu phát triển bền vững thứ 18 “Cuộc sống an toàn khỏi bom mìn chưa nổ còn sót lại” của Lào, bảo đảm hợp tác quốc tế đóng góp trực tiếp vào mục tiêu dài hạn là bảo vệ tính mạng nhân dân và mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương chịu ảnh hưởng.



Với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực thi Công ước hướng tới một thế giới không còn mối đe dọa từ bom chùm”, đại diện Lãnh đạo Chính phủ Lào gửi thông điệp mạnh mẽ rằng hành trình khắc phục hậu quả từ bom mìn chưa nổ còn sót lại không phải là nhiệm vụ của riêng một quốc gia nào, mà là trách nhiệm tập thể của toàn nhân loại.

Lào sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động các quốc gia sớm phê chuẩn, gia nhập và thực thi hiệu quả Công ước, cùng nhau biến những tàn tích chiến tranh thành biểu tượng của hy vọng và hòa bình bền vững.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quản lý quốc gia giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ còn sót lại ở Lào Thongsavanh Phomvihane đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân Lào phát huy truyền thống hiếu khách của dân tộc, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp.

Sự đồng lòng của người dân trong vai trò “Đại sứ văn hóa” sẽ góp phần quyết định vào thành công chung của sự kiện, qua đó chứng minh cho thế giới thấy hình ảnh một đất nước Lào kiên cường, quyết tâm vượt qua những đau thương lịch sử để xây dựng một tương lai an toàn, tự cường và phát triển.



Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom chùm năm 2026, do Lào đăng cai chủ trì tổ chức, là sự kiện khẳng định mạnh mẽ cam kết xuyên suốt của Lào đối với các mục tiêu nhân đạo toàn cầu, thể hiện vai trò chủ động trong việc cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom chùm, đồng thời thúc đẩy giải quyết triệt để hậu quả bom mìn chưa nổ còn sót lại ở Lào./.

Cận cảnh quá trình hủy nổ quả bom chùm CBU-87 phát hiện tại sông Đà Lực lượng chức năng đã vận chuyển quả bom từ vị trí thu gom tại ven bờ sông Đà thuộc khu 1, xã Tu Vũ (Phú Thọ) đến thao trường huấn luyện Yên Mông với cự ly vận chuyển khoảng 30km để tiến hành hủy nổ.

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