Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động tại ISC-2

Trong các ngày 27-28/8, Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia tiếp tục diễn ra các phiên trao đổi, thảo luận.

Trong các bài phát biểu, lãnh đạo Quốc hội và Nghị viện các nước nước bày tỏ quan ngại trước các biến động của tình hình thế giới; khẳng định vai trò quan trọng, đặc thù của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, chuyển hóa các cam kết quốc tế thành chính sách, pháp luật và hành động cụ thể; kêu gọi các nghị viện nâng cao tiếng nói và hành động, tăng cường trao đổi, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, phát huy vai trò của hệ thống luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển trên thế giới.

Đặc biệt, các nước đã đồng thuận thông qua Tuyên bố Phnom Penh với các nội dung chính gồm: tái khẳng định cam kết tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò của ngoại giao nghị viện; và cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện về phát triển bền vững, an ninh con người, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số; hoan nghênh Nghị viện Indonesia sẽ đăng cai tổ chức ISC-3 vào năm 2027.

Trong hai ngày 27-28/8, đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị, trong đó có việc tham gia xây dựng Tuyên bố Phnom Penh.

Đặc biệt, Trưởng đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, đã cùng Trưởng đoàn các nước tham dự các hoạt động yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đã có cuộc hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev sáng 28/8.

Hai bên bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp, tiếp tục là đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trên nhiều trụ cột như chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, năng lượng, khoa học-công nghệ.

Lãnh đạo Quốc hội hai nước nhất trí rằng hợp tác liên nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và khẳng định việc tăng cường trao đổi định kỳ ở cấp cao và thông qua các cơ chế ủy ban liên nghị viện, nhóm nghị sỹ hữu nghị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng Quốc hội Liên bang Nga sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma quốc gia Khóa IX vào ngày 20/9.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Konstantin Kosachev cho biết năm 2026 là “Năm Giáo dục và Khoa học” trong quan hệ song phương hai nước, mong muốn tiếp nhận nhiều du học sinh Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân dịp tham dự Hội nghị ISC-2, trong ngày 28/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến chào Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại trụ sở Thượng viện Vương quốc Campuchia; ăn sáng làm việc với bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; và đến thăm Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Hun Sen, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Hun Sen; chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thượng viện, Quốc hội Campuchia dành cho đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Hội nghị ISC-2; nhiệt liệt chúc mừng Hội nghị dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hun Sen đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Campuchia ở khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia và bày tỏ trân trọng những đóng góp của Chủ tịch Hun Sen trong việc gìn giữ, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia trong những thập kỷ qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Samdech Techo Hun Sen tiếp tục ủng hộ hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện, phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy, giám sát hợp tác giữa bộ, ngành, địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đóng góp vào nỗ lực triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Việt Nam; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm, giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang dự và đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị ISC-2, thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ của Việt Nam dành cho nước chủ nhà Campuchia.

Chủ tịch Hun Sen chúc mừng những thành tựu phát triển và nỗ lực tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính của Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Hun Sen đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm 2027 để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam và 50 năm sự kiện Samdech Techo Hun Sen đặt chân đến Việt Nam, bắt đầu hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, coi đó là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Hun Sen mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc, tiến tới hoàn thành xây dựng toàn tuyến biên giới hòa bình hữu nghị; đề nghị các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh giáp biên tăng cường hợp tác hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước quá cảnh, tăng cường giao lưu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Tại buổi ăn sáng làm việc với bà Men Sam An, trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, hợp tác giữa Quốc hội hai nước đạt nhiều kết quả thực chất.

Bà Men Sam An cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; Campuchia đánh giá cao, mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh tình hình thế giới và kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi tình hình, kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thực hiện chức năng giám sát, đóng góp vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và đẩy mạnh chuyển đổi số; nhất trí tiếp tục phát huy tốt vai trò của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị trong việc gìn giữ, củng cố quan hệ Việt Nam-Campuchia và hợp tác giữa hai Quốc hội.

Khi đến thăm nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến người bạn lâu năm của Việt Nam.

Cảm động đón đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm, Chủ tịch Heng Samrin cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Việt Nam dành cho Campuchia và cá nhân ông; mong muốn Quốc hội và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục nỗ lực gìn giữ, củng cố và phát huy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện cộng đồng và doanh nghiệp người Việt tại Campuchia.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo tình hình nổi bật trong nước, những kết quả đáng khích lệ trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và phát triển kinh tế-xã hội nửa đầu năm 2026; nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người gốc Việt ở Campuchia nói riêng, thể hiện qua Nghị quyết số 23-NQ/TW mới được Bộ Chính trị ban hành đầu tháng 8/2026.

Phó Chủ tịch đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con cộng đồng người Việt và trả lời, giải đáp chân tình một số ý kiến, kiến nghị của bà con.

Nhân dịp đúng ngày kỷ niệm 81 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam biểu dương những thành tích của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong triển khai đường lối ngoại của Đảng và Nhà nước; tin tưởng Đại sứ quán cùng với cộng đồng người gốc Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả cho tình đoàn kết và quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia./.

Động lực mới trong hợp tác song phương Campuchia-Việt Nam Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD giữa hai quốc gia.