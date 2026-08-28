Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Toàn văn Nghị quyết số 24-NQ/TW như sau:

I- Tình hình

Trong 5 năm qua, thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên; tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung từng bước trở thành động lực quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động ban hành kế hoạch, chương trình hành động; một số chủ trương đã được thể chế hoá, cụ thể hoá. Một số ngành, địa phương đã triển khai mô hình thí điểm, cách làm sáng tạo, đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc từ cơ sở.

Tuy nhiên, nhận thức, trách nhiệm vẫn chưa đồng đều; việc thể chế hoá, cụ thể hoá còn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ, thống nhất. Cơ chế bảo vệ cán bộ chưa cụ thể, chưa tạo được niềm tin, động lực để cán bộ tự tin, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vẫn còn tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, e ngại rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc, mượn cớ, đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai, chuyển đổi số; một bộ phận "vướng" vào lợi ích cá nhân, cục bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay chưa được quan tâm đúng mức.

Những tồn tại, bất cập, nguyên nhân chủ yếu do nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; năng lực phát hiện, tham mưu, tổ chức thực hiện còn hạn chế. Kết luận số 14-KL/TW chưa hình thành đầy đủ cơ chế vận hành khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Hệ thống pháp luật liên quan còn thiếu đồng bộ, chưa tạo được cơ sở pháp lý đủ rõ, đủ mạnh để bảo vệ cán bộ; chưa có tiêu chí cụ thể để phân định ranh giới giữa sai sót khách quan trong quá trình thử nghiệm, đổi mới với vi phạm do chủ quan, cố ý, vụ lợi. Cơ chế, chính sách về công tác cán bộ chưa tạo được đột phá; sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra và cơ quan nội chính chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả.

Đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo động lực phát triển, góp phần hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2030 đất nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

II- Quan điểm, mục tiêu

1. Quan điểm

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; sự giám sát của nhân dân; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu.

- Khẳng định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá.

- Tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ gắn với hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình; bảo đảm cán bộ có không gian cống hiến, thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng, được bảo vệ khi có động cơ trong sáng, thực hiện đúng chủ trương, vì lợi ích chung. Xem xét miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm đối với rủi ro khách quan, sai sót trong quá trình đổi mới, thử nghiệm, trên cơ sở đánh giá đầy đủ bối cảnh thực tiễn và đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết, trước hết.

- Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, kiến tạo cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Phân định rõ giữa đổi mới và vi phạm; thực hiện nhất quán, xuyên suốt cơ chế "giao quyền-giám sát thực thi-quản trị rủi ro-đánh giá bằng kết quả." Chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng danh nghĩa đổi mới, sáng tạo, dấn thân, đột phá để hợp thức hoá sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

2. Mục tiêu

- Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

- Hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi để phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dấn thân, dám đổi mới, sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung.

- Khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ; góp phần xây dựng nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, lấy sản phẩm, kết quả thực thi và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu.

- Thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và bảo vệ cán bộ đúng người, đúng việc, đúng bản chất.

III- Nhiệm vụ, giải pháp

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Quán triệt sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, ý nghĩa chiến lược của đổi mới, sáng tạo và yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; bảo đảm thống nhất về nhận thức, quyết tâm về chính trị và hành động.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương, khích lệ và bảo vệ tinh thần đổi mới, sáng tạo; tiên phong đảm nhận nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, có tính đột phá; sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, đối thoại với cán bộ cấp dưới, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn. cấp ủy, tập thể lãnh đạo phải xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở; tôn trọng các ý kiến phản biện có tính xây dựng sáng tạo, đột phá; kịp thời nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong thực hiện cơ chế khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ. Không để chủ trương khuyến khích đổi mới bị lợi dụng để áp đặt ý chí chủ quan, ép buộc đồng thuận hoặc che giấu rủi ro, khuyết điểm.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chuyển từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng "máy móc" sang tư duy kiến tạo, hành động, chủ động giải quyết công việc, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo chủ yếu. Kiên quyết khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tâm lý e ngại, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng gây ách tắc, cản trở phát triển. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, kéo dài thời gian hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xem xét, quyết định các đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

2. Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật và cơ chế đặc thù trọng dụng, bảo vệ cán bộ

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp thực tiễn. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa quản lý, vừa kiến tạo phát triển, mở đường cho đổi mới, sáng tạo và giải phóng nguồn lực. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các thành phần kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai, năng lượng. Khẳng định cán bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được bảo vệ; trường hợp pháp luật quy định chưa rõ, chưa thống nhất hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, phải được xem xét khách quan, toàn diện và ưu tiên áp dụng nguyên tắc có lợi để bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung.

Hoàn thiện cơ chế phát hiện, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo. Phân loại đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo theo quy mô, mức độ rủi ro và thẩm quyền để áp dụng cơ chế kiểm soát phù hợp, gắn với phân cấp, phân quyền và trách nhiệm giải trình. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về thực thi, khi đã có cơ sở pháp lý nhưng còn vướng mắc trong thực tiễn hoặc do sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, cần mở rộng không gian tự chủ, giao quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm cho người đứng đầu; thực hiện quản trị rủi ro tương ứng với quy mô, mức độ tác động; nghiên cứu áp dụng cơ chế chấp nhận rủi ro thử nghiệm và loại trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý khi xảy ra thiệt hại do nguyên nhân khách quan.

Đối với đột phá về thể chế, bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới, sáng tạo mà pháp luật chưa có quy định hoặc khác với pháp luật hiện hành, yêu cầu xác định rõ nội dung chính sách mới, phạm vi, đối tượng, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro và cơ quan chịu trách nhiệm giám sát. Ưu tiên xây dựng "không gian thử nghiệm có kiểm soát" tại những lĩnh vực, địa bàn đủ điều kiện, năng lực quản trị phù hợp. Lấy kết quả thử nghiệm, tổng kết thực tiễn là căn cứ quan trọng để hoàn thiện thể chế theo chu trình "thử nghiệm-đánh giá-hoàn thiện-nhân rộng-luật hóa." Trường hợp một nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo bao gồm cả yếu tố đột phá về thể chế và khâu thực thi, phải phân định rõ từng nội dung để áp dụng cơ chế xem xét, quyết định, kiểm soát rủi ro và bảo vệ tương ứng, phù hợp.

Quy định chặt chẽ tiêu chí, điều kiện miễn, giảm trừ trách nhiệm; phân định rõ ranh giới giữa đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi lợi dụng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm hoặc vụ lợi. Không lợi dụng khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để bao che hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xâm phạm lợi ích quốc gia-dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính đặc thù từ nguồn ngân sách nhà nước, các quỹ hợp pháp hoặc nguồn xã hội hoá để hỗ trợ các hoạt động thử nghiệm, thí điểm và bù đắp một phần thiệt hại khách quan phát sinh từ nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo đã được phê duyệt.

3. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với quản trị rủi ro công vụ từ sớm, từ xa trong triển khai các đề xuất đổi mới, sáng tạo

Đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cấp ủy, người đứng đầu trong quyết định và tổ chức thực hiện các giải pháp đột phá, cấp bách. Phân cấp, uỷ quyền phải đi đôi với tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát và trách nhiệm giải trình; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đề xuất, phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phân định rõ loại việc người đứng đầu quyết định và những việc phải xin ý kiến, thông qua tập thể; bảo đảm thống nhất với nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, dự án trì trệ, tồn đọng kéo dài, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư công, tài nguyên, môi trường, hạ tầng và phát triển kinh tế-xã hội... Đối với mô hình thí điểm khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định, phải báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định; những vấn đề lớn, liên ngành, liên vùng, phức tạp, vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền ở Trung ương.

Thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro công vụ từ sớm, từ xa. Mọi đề xuất đổi mới, sáng tạo phải công khai, minh bạch, xác định rõ mục tiêu, thẩm quyền, nguồn lực, rủi ro và cam kết không vụ lợi. Đơn giản hoá quy trình đối với đề xuất nhỏ, cấp thiết ở cơ sở; quy định thời hạn xử lý đối với từng khâu, gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ, kéo dài. Thiết lập cơ chế tư vấn, giám sát liên ngành để hỗ trợ, thẩm định, theo dõi và đánh giá khách quan quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về sáng kiến, đề xuất đổi mới bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; theo dõi, đánh giá, kiểm soát rủi ro và kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả. Tổ chức, cơ quan, đơn vị bảo đảm nguồn lực thực hiện, bố trí kịp thời trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhân sự và kinh phí cần thiết để cán bộ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo đã được phê duyệt.

Thiết lập cơ chế tham vấn, phản ứng nhanh, hỗ trợ cán bộ xử lý rủi ro từ sớm, từ xa, quyết định kịp thời đối với các tình huống cấp bách, vấn đề phức tạp về kinh tế-xã hội hoặc thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm không bỏ lỡ thời cơ, không gây ách tắc công việc chung.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

4. Thực hiện cơ chế bảo vệ bao trùm, xuyên suốt; minh bạch quy trình miễn, giảm trách nhiệm gắn với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện cơ chế bảo vệ toàn diện đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ vào động cơ, mục đích, mức độ lỗi, quá trình ra quyết định, việc tuân thủ chủ trương, phương án đã được phê duyệt, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro, hậu quả và việc chủ động ngăn chặn, khắc phục. Kết quả, lợi ích đạt được là căn cứ quan trọng để đánh giá, nhưng không phải căn cứ duy nhất để xem xét miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm.

Không xử lý hoặc loại trừ trách nhiệm đối với những trường hợp thiệt hại phát sinh hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, không thể dự báo, khi cán bộ đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cần thiết. Xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm đối với trường hợp phát sinh sai sót không cố ý, không vụ lợi, thực hiện đúng chủ trương, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã chủ động báo cáo, phòng ngừa, khắc phục tối đa hậu quả. Không áp dụng cơ chế bảo vệ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố ý làm trái, vụ lợi, che giấu thông tin, bỏ qua cảnh báo hoặc tự ý vượt phạm vi được phê duyệt.

Cho phép điều chỉnh, tạm dừng hoặc thay đổi phương án khi xuất hiện nguy cơ gây thiệt hại lớn hoặc không bảo đảm mục tiêu; đồng thời, có biện pháp bảo vệ uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, bảo đảm cơ chế bảo vệ được thực hiện đầy đủ, thực chất.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với chuyển đổi số theo hướng chuyển trọng tâm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo và hỗ trợ khắc phục từ sớm, từ xa. Kết hợp chặt chẽ công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát với hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về đổi mới, sáng tạo để làm căn cứ hỗ trợ ra quyết định, giám sát thường xuyên và bảo vệ cán bộ.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, hợp thức hoá sai phạm, cố ý làm trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tự ý vượt thẩm quyền, bỏ qua cảnh báo, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc xem xét, bảo vệ cán bộ, cản trở hoặc làm giảm động lực đổi mới, sáng tạo, cống hiến của cán bộ trong hệ thống chính trị.

5. Đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ, lấy hiệu quả đổi mới, sáng tạo làm thước đo cốt lõi, tạo động lực, tôn vinh và trọng dụng cán bộ

Đổi mới toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, lấy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung làm tiêu chuẩn xuyên suốt. Lấy sản phẩm, hiệu quả công việc, năng lực tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết việc khó, việc mới, việc tồn đọng kéo dài và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu. Đưa năng lực đổi mới, sáng tạo, quản trị rủi ro vào tiêu chí quan trọng trong phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

Thực hiện nghiêm cơ chế chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sàng lọc cán bộ. Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, xác định những việc khó, việc mới, điểm nghẽn, nhiệm vụ trọng tâm để giao cán bộ có năng lực, bản lĩnh đảm nhận, tạo điều kiện về thẩm quyền, nhân lực, thời gian và nguồn lực để cán bộ chủ động thực hiện. Kịp thời phát hiện, trọng dụng cán bộ có năng lực, có sản phẩm, hiệu quả thực chất; kiên quyết sàng lọc, thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm hoặc có biểu hiện vụ lợi, vì lợi ích cá nhân không chính đáng.

Có chính sách khen thưởng, tôn vinh, trọng dụng đặc cách, vượt trội đối với cán bộ có sáng kiến, có giải pháp đổi mới mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan toả và có khả năng nhân rộng. Việc khen thưởng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ phải căn cứ chủ yếu vào giá trị và hiệu quả thực tế, mức độ tiết kiệm nguồn lực, khả năng nhân rộng và tác động lâu dài; kiên quyết không chạy theo số lượng sáng kiến hoặc thành tích hình thức. Không đồng nhất một thành tích đổi mới đơn lẻ với việc đương nhiên được bổ nhiệm hoặc đề bạt vượt cấp. Nghiên cứu cơ chế khen thưởng, nâng bậc lương, thăng quân hàm trước thời hạn và các hình thức trọng dụng theo quy định; trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo tác động lớn, có khả năng nhân rộng, có thể xem xét đặc cách bổ nhiệm ở vị trí cao hơn hoặc vượt cấp, đưa vào quy hoạch cấp chiến lược.

Trong quá trình cán bộ triển khai đề xuất đổi mới, sáng tạo hoặc đang trong giai đoạn chờ cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về các rủi ro, thiệt hại phát sinh, các cấp ủy đảng vẫn thực hiện việc quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lại hoặc xem xét nâng lương định kỳ đối với cán bộ theo quy định, tuyệt đối không làm gián đoạn quá trình phát triển của cán bộ; trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, trục lợi cá nhân.

IV- Tổ chức thực hiện

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm phù hợp với thực tiễn; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tiến độ thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

2. Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

3. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền; khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đất đai, tài chính, tài sản công và các lĩnh vực khác có rủi ro cao; nghiên cứu cơ chế tài chính đặc thù hỗ trợ các hoạt động thử nghiệm, thí điểm chính sách. Chủ trì xây dựng nền tảng số quản trị đổi mới và cơ sở dữ liệu quốc gia về sáng kiến, đề xuất đổi mới, sáng tạo, bảo đảm kết nối, chia sẻ, phục vụ quản trị, giám sát và đánh giá.

4. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và giám sát của Nhân dân đối với việc thực hiện cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ; kịp thời phát hiện những biểu hiện lợi dụng chủ trương để trù dập, cản trở hoặc làm giảm động lực đổi mới, sáng tạo. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong công tác tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

5. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, hướng dẫn cụ thể hoá các quy định của Đảng về miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật đối với rủi ro khách quan; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm, kịp thời chấn chỉnh các sai sót ngay khi mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chủ trương để trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che sai phạm; xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu, né tránh, đùn đẩy, trì trệ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong tham mưu, thực thi công vụ, bảo vệ cán bộ hoặc cố ý trù dập những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

6. Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những rủi ro khách quan trong quá trình đổi mới, sáng tạo theo quy định của pháp luật; bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử khách quan, toàn diện, đúng bản chất vụ việc; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, uy tín, danh dự của cán bộ.

7. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời phát hiện, biểu dương, lan toả các mô hình mới, cách làm hay, gương cán bộ tiêu biểu, khơi dậy khát vọng cống hiến và tư duy đột phá vì lợi ích chung trong toàn hệ thống chính trị. Chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nhằm chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ.

8. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ sung kiến thức, kỹ năng về kiến tạo, đổi mới sáng tạo, quản trị rủi ro công vụ, quản trị phát triển và năng lực tổ chức thực hiện vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

9. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết thành các quy định về công tác cán bộ, đưa tiêu chí năng lực đổi mới, sáng tạo và khả năng quản trị rủi ro vào bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan cụ thể hoá, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Chủ trì và hướng dẫn sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh.

Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ./.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tầm để hiện thực hóa khát vọng phát triển Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng vào những chủ trương lớn của Trung ương với những định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.