Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Tiệc chiêu đãi Kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 28/8 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể Tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Dự tiệc chiêu đãi, về phía Lào có đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng chí Khamphan Pheuiyavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương; đồng chí Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Bounkham Volachit, Bí thư Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao; cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương của Lào.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân, lãnh đạo các cơ quan đại diện, toàn thể cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Cùng tham dự còn có các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và Tùy viên Quốc phòng một số nước tại Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại Tiệc chiêu đãi, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã ôn lại chặng đường 81 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đại sứ nhấn mạnh trong 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tiến hành công cuộc Đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 32 thế giới, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 45 nước, bao gồm cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng điểm lại những dấu ấn nổi bật của Việt Nam trong năm 2025 và 2026, trong đó nhấn mạnh năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước Việt Nam như một dấu mốc đặc biệt quan trọng, khi triển khai đồng thời cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt nền tảng quan trọng cho đổi mới quản trị quốc gia, phân cấp, phân quyền và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đầu năm 2026, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đại hội XIV đã xác định tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược để đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Lào nâng ly chúc mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; phát triển hạ tầng có nhiều đột phá; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có bước tiến mới; các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, thúc đẩy; GDP tăng trưởng trên 8%, mức cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 550 tỷ USD, tăng 27%; tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 35 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025.

Khái quát về những kết quả trong quan hệ Việt Nam-Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong tổng thể quan hệ hai nước. Hợp tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại ngày càng chặt chẽ và được coi là trụ cột trong quan hệ song phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, nâng cao vị thế và uy tín của cả Việt Nam và Lào ở khu vực cũng như trên trường quốc tế. Hợp tác kinh tế có bước đột phá và Việt Nam tiếp tục là một trong những nước có đầu tư, thương mại lớn nhất tại Lào. Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa tiếp tục được hai bên đặc biệt chú trọng.

Đại sứ đã nêu bật quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ sống còn, mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế; là nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, là tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc và nguồn lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Các lãnh đạo cấp cao của Lào tham dự Tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau để giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc Đổi mới, cùng nhau vững bước đi lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào “sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long, vững bền hơn núi hơn sông, sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất” như lãnh đạo hai nước hằng mong ước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ sự cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam; cảm ơn các nước và bạn bè quốc tế đã luôn chia sẻ, hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam cũng như vun đắp cho sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Lào./.

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh và Ngày truyền thống ngành ngoại giao tại New York Đại sứ Đỗ Hùng Việt mong muốn tập thể cán bộ Phái đoàn và các cơ quan Việt Nam tại New York tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.