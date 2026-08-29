Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí lão thành cách mạng

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự lễ và trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 tuổi Đảng đợt ngày 2/9/2026 cho các đồng chí lão thành cách mạng phường Tân Định, Bến Thành, Xuân Hòa và Sài Gòn.

Chúc mừng các đồng chí đảng viên, lão thành cách mạng vinh dự nhận huy hiệu Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Những thành công đó có sự đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ, trong đó có các đồng chí có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Danh hiệu cao quý được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí mà còn là vinh dự, tự hào, niềm vui chung đối với Đảng bộ, các chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và gia đình các đồng chí,” Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đồng chí đảng viên lão thành; đồng thời, chú trọng quan tâm bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Đảng bộ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý đây là việc làm thường xuyên gắn chặt với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, với yêu cầu nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước được tiếp nối liên tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các đồng chí đảng viên, lão thành cách mạng đón nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử Đảng bộ và truyền thống đấu tranh anh hùng của nhân dân Thành phố cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bà Trần Thị Xuân Lượng, đảng viên thuộc Chi bộ khu phố 8 (phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý.

Bồi hồi nhớ lại ngày kết nạp Đảng, bà Trần Thị Xuân Lượng cho biết, 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, "chúng tôi xin hứa luôn tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Đảng; giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh để xứng đáng với lòng tin của đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp và nhân dân đã gửi gắm,” bà Trần Thị Xuân Lượng nói.

Bà Trần Thị Xuân Lượng bày tỏ tin tưởng, phần thưởng cao quý và vinh dự này sẽ là động lực để bản thân và các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau Lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến trao tặng Huy hiệu 80 tuổi Đảng tại nhà riêng cho đồng chí Nguyễn Thị Năm, nguyên Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa - Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Sài Gòn./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80, 65, 60 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đồng chí lão thành cách mạng các phường Tân Định, Bến Thành, Xuân Hòa và Sài Gòn.