Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm ở Hà Nội

Sáng 29/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 và dự án Trường THPT Hoàng Quán Chi.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, phường và thầy cô giáo tại Trường THPT Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Dự án trọng điểm #Vành đai 1 TP. Hà Nội
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