Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm ở Hà Nội

Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô: Ưu tiên đầu tư đoạn tuyến hiệu quả
Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vùng Thủ đô, vùng các tỉnh miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Sáng 29/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 và dự án Trường THPT Hoàng Quán Chi.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt mong muốn tập thể cán bộ Phái đoàn và các cơ quan Việt Nam tại New York tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua trở ngại, vươn lên trong học tập.
Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân.
Trải qua nhiều chặng đường cách mạng, những đảng viên lão thành như đồng chí Phạm Duy Khương là những “pho lịch sử sống,” tiếp thêm niềm tin và truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.
Một số nội dung quan trọng trong Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Chia sẻ trước những thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở tại Tây Tạng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới Chính hiệp Trung Quốc và nhân dân vùng bị ảnh hưởng.
Giữ gìn Nhà Tổng Thận và những địa chỉ lịch sử trên vùng đất Tân An không chỉ là bảo tồn công trình hay địa danh mà còn là lưu giữ ký ức về một thời khắc lịch sử, bồi đắp niềm tự hào cho thế hệ trẻ.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên mà còn là dấu mốc đầy tự hào.
Chỉ thị 11-CT/TW tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các hội quần chúng trong việc vận động, tập hợp người dân, kết nối và huy động nguồn lực cho đất nước.
Đối thoại giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với khoảng 60 doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đã tập trung nhận diện điểm nghẽn, xử lý kiến nghị và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.
Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các Nghị quyết, Chỉ thị.
Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội (ISC-2), trong đó có việc tham gia xây dựng Tuyên bố Phnom Penh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC).
TTXVN trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Việt Nam đặt mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số.”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "nhân dân là chủ thể, là trung tâm," mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích của nhân dân.
Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở nguyên trạng.
Đảng bộ thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động với tên mới kể từ ngày 1/9/2026. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Quảng Ninh là nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và cụ thể hóa quyết tâm hành động, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và trên tất cả các kênh.
Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ vui mừng được đón tiếp những người đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của hai Đại sứ quán Lào và Cuba tại “Ngôi nhà Việt Nam” ở Vienna.
Tại Nhật Bản, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn, đã tham dự Trao đổi lý luận lần thứ 12 với chủ đề "Sức sống của chủ nghĩa cộng sản trong kỷ nguyên số.”
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đã gửi lời thăm hỏi phụ nữ, nhân dân các vùng bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ quét tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal (xảy ra ngày 26/8).
Được tin Nhà Vua Na Uy Harald V qua đời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt với Lào, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác tài chính, đầu tư và thúc đẩy các dự án kết nối.
Lãnh đạo Lào tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong kỷ nguyên mới.
Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị.
Việt Nam và Singapore đều xác định rõ tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghệ chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tiếp theo.