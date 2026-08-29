Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp giúp Colombia khắc phục hậu quả thiên tai

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất ngày 10/8/2026 gây ra cho nhân dân Colombia, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Colombia, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Báo cáo mới nhất do Cơ quan Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Colombia (UNGRD) công bố ngày 18/8 cho biết số nạn nhân thiệt mạng là 304 người, trong khi 4.548 người bị thương và 426 người vẫn mất tích.

Theo báo cáo, trận động đất đã làm hư hại 134.342 ngôi nhà và phá hủy 29.554 ngôi nhà, trong khi 267 tòa nhà cao tầng bị sập. Bên cạnh đó, trận động đất cũng gây ảnh hưởng tới 303 cơ sở y tế, 3.443 cơ sở giáo dục và 3.905 công trình công cộng, cùng với 413 đoạn đường, 86 hệ thống cấp nước, 49 cầu đường bộ, 13 cầu dành cho người đi bộ và 5 sân bay./.

Hơn 300 người thiệt mạng trong trận động đất ở Colombia Trận động đất có độ lớn 7,4 tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, buộc chính quyền khẩn cấp đẩy mạnh công tác cứu hộ và kế hoạch tái thiết.

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