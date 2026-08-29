Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 27-28/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã gặp, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ.

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới lãnh đạo Chính quyền Hoa Kỳ; khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, chủ trương đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, tạo đột phá về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam coi trọng việc đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu thông suốt và mong muốn tăng cường hợp tác thương mại sâu rộng hơn; sẵn sàng trao đổi cởi mở, xây dựng về các quan tâm của Hoa Kỳ.

Đại sứ Greer khẳng định mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để hai bên sớm hoàn tất đàm phán ART; ghi nhận đề nghị của phía Việt Nam về việc Hoa Kỳ xem xét tích cực, khách quan các nỗ lực của Việt Nam trong xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm và tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ.

Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Helberg, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trên tinh thần cởi mở, minh bạch, cùng có lợi; hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Helberg hoan nghênh và đánh giá cao các kết quả đạt được trong quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại thời gian qua; nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực mang tính nền tảng, chiến lược như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hạ tầng số…; khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp lãnh đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ gồm Thứ trưởng Jeffrey Kessler và Thứ trưởng William Kimmitt, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế-thương mại tiếp tục là điểm sáng, trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và mang tính bổ trợ cho nhau.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang xác lập mô hình phát triển mới, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ hợp tác thương mại-đầu tư hài hòa, bền vững; đồng thời đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3, xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và có cách tiếp cận khách quan, công bằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng, qua đó tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao thành tựu phát triển và vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam; nhất trí về tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Hai bên cũng trao đổi về nhiều biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai bên, tháo gỡ các rào cản và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư. Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cam kết giữa hai bên, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất.

Tiếp Giám đốc Chính sách Cơ quan Tài chính Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Caroline Vik, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng hoan nghênh sự quan tâm của DFC đối với thị trường Việt Nam và đánh giá cao vai trò của DFC trong việc tài trợ và thúc đẩy các dự án phát triển chất lượng cao; đề nghị DFC tăng cường tài trợ, cung cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các dự án hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, chuyển đổi năng lượng, hạ tầng số, y tế… và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với DFC để cụ thể hóa các dự án hợp tác khả thi trong thời gian tới.

Bà Caroline Vik cho biết DFC hiện đang quản lý danh mục đầu tư toàn cầu lên tới khoảng 205 tỷ USD, với các công cụ tài chính đa dạng và linh hoạt như cấp vốn vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo hiểm rủi ro chính trị cũng như tài trợ phát triển dự án giai đoạn đầu.

Phía DFC nhấn mạnh sự tương đồng lớn trong các định hướng ưu tiên chiến lược giữa hai bên, đặc biệt ở các lĩnh vực dược phẩm, hạ tầng số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu; đề nghị phía Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về các dự án và doanh nghiệp tiềm năng nhằm nhanh chóng thúc đẩy quá trình kết nối, thẩm định và triển khai các cơ hội hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới./.

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tái khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu.