Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh (Quyết định số 483-QĐ/TW, ngày 27/8/2026).

Theo Quyết định số 483-QĐ/TW: Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; Căn cứ Nghị quyết số 39/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh; Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở nguyên trạng.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và các cơ quan, đơn vị, tổ chức của cấp uỷ gắn với tên loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh được đổi thành thành phố Bắc Ninh để hoạt động tương ứng.

Đảng bộ thành phố Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động với tên mới kể từ ngày 20/9/2026. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh là nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành ủy Bắc Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cấp ủy và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Một số thông tin về thành phố Bắc Ninh mới được thành lập Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 45 phường và 54 xã.