Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh (Quyết định số 482-QĐ/TW, ngày 27/8/2026).

Theo Quyết định số 482-QĐ/TW: Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; Căn cứ Nghị quyết số 36/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh; Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở nguyên trạng. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và các cơ quan, đơn vị, tổ chức của cấp ủy gắn với tên loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh được đổi thành thành phố Quảng Ninh để hoạt động tương ứng.

Đảng bộ thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động với tên mới kể từ ngày 1/9/2026. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Quảng Ninh là nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cấp ủy và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ công bố Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh Sáng 28/8, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.