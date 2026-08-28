Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27/8/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo).

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản gồm các thành viên sau đây:

Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các thành viên là các đồng chí lãnh đạo của các bộ, ngành và cơ quan trung ương gồm: Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành lập theo các Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 04/4/2008 và Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, vượt quá thẩm quyền giải quyết của một bộ, ngành hoặc địa phương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối liên ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện.

Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương hướng, giải pháp để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách; bảo đảm Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không bao cấp, điều tiết hiệu quả kinh tế vĩ mô và tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, trọng tâm là nhà ở cho các đối tượng chính sách, người yếu thế, người thu nhập thấp, cán bộ và lực lượng vũ trang nhân dân; đôn đốc việc rà soát, thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, bảo đảm quỹ đất xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê; đôn đốc các địa phương phát triển nhà ở đồng bộ với quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đôn đốc việc bảo đảm công khai, minh bạch trong xác định, xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, đầu cơ.

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Bộ tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định việc kiện toàn Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; bảo đảm không tăng biên chế.

Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét việc thành lập Tổ giúp việc, gồm các thành viên là lãnh đạo, công chức các Cục, Vụ chuyên môn của các bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên ngành.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tuân thủ các quy định tại Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2026 và thay thế Quyết định số 2116/QĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản./.

Thị trường bất động sản dịch chuyển từ tăng trưởng cao sang tạo lập giá trị Theo các đơn vị tư vấn bất động sản, triển vọng đầu tư dài hạn vẫn rất hấp dẫn nhờ các nền tảng cơ bản vững chắc và dòng vốn có xu hướng ưu tiên các tài sản có khả năng tạo ra thu nhập ổn định.