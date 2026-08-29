Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành tại Quy Nhơn

Sáng 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho hai đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Tại gia đình đồng chí Phan Ngọc Bích, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6, Đảng bộ phường Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và gửi lời chúc mừng tới đồng chí cùng gia đình.

Tiếp đó, đoàn công tác tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Thị Cạnh, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên, mà còn là một dấu mốc đầy tự hào, minh chứng cho lòng trung thành, sự kiên định, những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Quá trình phấn đấu và cống hiến của các đảng viên lão thành là tài sản quý báu, là những bài học, tấm gương có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục học tập và noi theo.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao hôm nay cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với sự ghi nhận của Đảng, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước cũng như tình yêu và sự kỳ vọng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Thị Cạnh, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Quy Nhơn, Gia Lai. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đối với các đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để các đồng chí có cuộc sống vui, khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu và gia đình; tiếp tục là những tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Mỗi tấm Huy hiệu được trao không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân người đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của tổ chức Đảng và địa phương; tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân./.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành Lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra tại Bắc Ninh và Thanh Hóa, tôn vinh những đảng viên lão thành có đóng góp xuất sắc suốt đời cống hiến.