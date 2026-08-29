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Khuyến cáo an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 2/9

Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, các hộ gia đình trước khi đi nghỉ lễ cần kiểm tra và tắt toàn bộ thiết bị điện không cần thiết; kiểm tra dây dẫn, ổ cắm, khóa van bình gas...

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Dịp nghỉ lễ 2/9, nhu cầu đi lại, vui chơi, mua sắm và lưu trú của người dân tăng cao. Các khu vực tập trung đông người như trung tâm thương mại, chợ, nhà hàng, khách sạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ nếu không được phòng ngừa đúng mức.

Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, các hộ gia đình trước khi đi nghỉ lễ cần kiểm tra và tắt toàn bộ thiết bị điện không cần thiết; kiểm tra dây dẫn, ổ cắm, khóa van bình gas; không để vật liệu dễ cháy gần bếp lửa, thiết bị điện hay nguồn nhiệt. Trước khi khóa cửa rời nhà, kiểm tra tổng thể nguồn điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt...

Khi đến nơi tập trung đông người, chủ động quan sát, ghi nhớ vị trí cửa thoát nạn, cầu thang bộ và thiết bị chữa cháy; không để hành lý cản trở cửa thoát nạn.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nghỉ lễ 2/9 #Phòng cháy nổ #Thiết bị điện #Thoát hiểm
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