Việt Nam gửi lời thăm hỏi nhân dân Trung Quốc sau vụ sạt lở tại Tây Tạng

Được tin ngày 26/8/2026 tại khu vực cửa khẩu Gyirong, huyện Gyirong, thành phố Singatse, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), đã xảy ra vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Nội dung bức điện viết:

Được tin ngày 26/8/2026 tại khu vực cửa khẩu Gyirong, huyện Gyirong, thành phố Singatse, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), đã xảy ra vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Đồng chí và qua Đồng chí gửi tới Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc) cùng các gia đình có người bị nạn và nhân dân vùng bị ảnh hưởng lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất.

Với truyền thống gắn bó, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước “vừa là đồng chí, vừa là anh em” và mối quan hệ hợp tác truyền thống gắn bó giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc, nhân dân Việt Nam luôn đồng cảm, chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, mất mát mà nhân dân Trung Quốc anh em đang phải trải qua.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả của Chính phủ Trung Quốc, cùng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và sự tham gia tích cực của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, nhân dân vùng bị thiên tai sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và từng bước khôi phục sản xuất.

Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng./.

Nepal và Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm hơn 2.400 người mất tích sau lũ quét Lực lượng cứu hộ tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đang khẩn trương tìm kiếm hơn 2.400 người mất tích sau lũ quét, sạt lở trong bối cảnh đường sá bị phá hủy và nguy cơ lũ mới vẫn hiện hữu.