Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Ngày 28/8, đồng chí Cảnh đốc cấp 1 Thiệu Phi, Chi đội trưởng, Trưởng đoàn đại biểu Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng (nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) đã sang thăm và chúc mừng các Đồn Biên phòng tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026); đồng thời, chúc mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn các Đồn Biên phòng tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Thượng tá Chu Xuân Quyết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái làm Trưởng đoàn đã đón và hội đàm với đoàn.

Tại cuộc hội đàm giữa đại biểu các Đồn Biên phòng tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh gồm Quảng Đức, Hoành Mô Bắc Sơn, Pò Hèn, Đồng Văn, Trà Cổ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái với Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng (Trung Quốc), hai bên đã chúc mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và chúc mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai đoàn đại biểu cùng đánh giá cao những thành tựu, kết quả đã đạt được mà các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, góp phần tạo nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị, phát triển của mỗi nước.

Hai bên trao đổi, nhất trí với những kết quả công tác phối hợp trong thời gian tới, đó là cần tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là đối với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đưa dẫn người vượt biên trái phép và tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; tiếp tục duy trì, thúc đẩy, tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa giữa các Đồn Biên phòng tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới, tăng cường trao đổi thông tin, gặp gỡ, phối hợp giải quyết ổn thỏa các sự kiện biên giới, duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, đấu tranh chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức thực hiện nghiêm túc các cơ chế hợp tác, đẩy mạnh trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, gặp gỡ, thúc đẩy tuần tra chung biên giới trên đất liền giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội hai bên biên giới.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các Đồn Biên phòng tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, cùng bảo vệ và duy trì an ninh trật tự ổn định khu vực biên giới.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác thiết thực, thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa các Đồn Biên phòng tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) ngày càng củng cố và phát triển.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc đối ngoại. Các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa đã góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho mở cửa hội nhập phát triển kinh tế-xã hội của 2 địa phương và 2 nước./.

Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuần tra liên hợp trên biên giới Lực lượng biên phòng Việt Nam-Trung Quốc hoàn thành đợt tuần tra liên hợp tuyến biên giới với tổng quãng đường hơn 150km, tiếp tục khẳng định hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới chung.