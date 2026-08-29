Va chạm liên hoàn 7 ôtô trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Khoảng 15 giờ ngày 29/8, tại Km28+800 trên đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đoạn qua địa bàn xã Sông Phan, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ôtô con.

Theo thông tin ban đầu, các phương tiện này lưu thông theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa.

Khi đang lưu thông trên cao tốc thì xảy ra va chạm giữa các xe ôtô con lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, 7 xe dừng sát dải phân cách cứng giữa cao tốc. Phần đầu và đuôi của các phương tiện bị hư hỏng.

Vụ việc khiến các phương tiện ở làn đường còn lại phải di chuyển chậm qua khu vực. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến điều tiết giao thông qua khu vực và khẩn trương xử lý hiện trường.

Xe cứu hộ được huy động đến hiện trường để cẩu xe bị nạn sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Do tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây có lưu lượng phương tiện tăng cao trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9, lực lượng chức năng đã tổ chức đóng, mở luân phiên các lối dẫn vào cao tốc; hướng dẫn tài xế lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Các phương tiện tham gia giao thông được hướng dẫn di chuyển trên Quốc lộ 1A qua địa bàn Lâm Đồng để giảm tải cho tuyến cao tốc./.

Phương tiện di chuyển trên cao tốc TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai tăng đột biến Ngày 29/8, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lượng phương tiện giao thông từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đi Đồng Nai tăng cao, một số điểm xe nối đuôi nhau, di chuyển chậm.