Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công các siêu dự án chào mừng Quốc khánh

Sáng 29/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Điểm cầu chính tại dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương). Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) trên địa bàn phường Hiệp Bình được triển khai theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư đầu năm 2025. Dự án gồm 2 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 20.678 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có tổng mức đầu tư khoảng 14.402 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng. Nhà đầu tư thực hiện dự án BOT là liên danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và Công ty CP Xây dựng Hạ tầng IMIC.

Dự án có chiều dài khoảng 5,9km, quy mô mặt cắt ngang 60m, gồm 10-14 làn xe. Phần đường trên cao (cầu cạn) dài khoảng 3,75km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Phần đường song hành có quy mô 8-10 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/giờ.

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028, góp phần nâng cao năng lực giao thông, tăng cường kết nối vùng, kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa với sân bay, cảng biển quốc tế.

Bên cạnh Quốc lộ 13, dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi công nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược, quy mô lớn như mở rộng Quốc lộ 1 và xây dựng hai đoạn tuyến cao tốc của đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) gồm 3 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng, bao gồm 2 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và dự án thành phần 3 theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.

Dự án có chiều dài khoảng 9,62km, quy mô mặt cắt ngang 60m, gồm 10-12 làn xe, nhằm nâng cao năng lực thông hành trên Quốc lộ 1 - trục giao thông xuyên tâm Đông-Tây, tăng cường kết nối thành phố với các địa phương lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Dự án Vành đai 4 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tháng 6/2025, gồm 10 dự án thành phần, trong đó 5 dự án thực hiện theo hình thức đầu tư công và 5 dự án theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2-1 xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên-Châu Pha đến cầu Châu Đức dài khoảng 18,25km, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư khoảng 5.247 tỷ đồng. Dự án thành phần 2-3 xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai dài khoảng 16,7km, có tổng mức đầu tư khoảng 8.761 tỷ đồng.

Cả hai dự án thành phần này có quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc, nhằm tăng cường kết nối vùng, nâng cao năng lực giao thông, kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa với sân bay, cảng biển quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng, khởi công các công trình nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 và các đoạn cao tốc của tuyến Vành đai 4 nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương về hạ tầng đối ngoại, tháo gỡ điểm nghẽn lưu thông và mở rộng không gian, dư địa phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đối với các dự án khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, bảo đảm tuyệt đối chất lượng, tiến độ, an toàn lao động; kiên quyết phòng, chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Về giải phóng mặt bằng, lãnh đạo thành phố yêu cầu chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện chu đáo chính sách tái định cư, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ./.

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