Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9

Lượng người dân rục rịch rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng cao, song các bến xe vẫn chưa rơi vào tình trạng quá tải. Các đơn vị vận tải đã chủ động tăng cường phương tiện, sẵn sàng giải tỏa khách trong những ngày cao điểm.