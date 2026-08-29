Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9

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Cửa ngõ phía Bắc Thủ đô tắc cứng trong tối muộn
Tối muộn 28/8, cửa ngõ phía Bắc Hà Nội hướng lên cầu Nhật Tân tắc cứng hàng km do lượng phương tiện cá nhân rời Thủ đô quá lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Chương trình kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9
Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Người dân Hà Nội bắt đầu về quê, sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, tại các bến xe, đường vành đai nhiều người dân mang theo hành lý, tranh thủ trở về quê để sum họp cùng gia đình trong kỳ nghỉ kéo dài.
Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiều trục đường lớn của TP Hồ Chí Minh được trang hoàng rực rỡ với nhiều pano, khẩu hiệu đỏ thắm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào
Chiều 28/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Santiphab Phomvihane nhân chuyến sang Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào về triển khai Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2026.
Mùa cá linh nơi đầu nguồn biên giới An Giang
Khi nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, cá linh theo dòng lũ vào đồng, trở thành nguồn sản vật tự nhiên, sinh kế quen thuộc và mang lại nguồn thu nhập cho người dân An Giang trong mùa nước nổi.
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã và kỳ vỹ trên những thảo nguyên Kenya
Với những thảo nguyên rộng lớn, hệ động vật hoang dã đa dạng và cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, Kenya là điểm đến du lịch nổi bật của châu Phi, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ công bố Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh
Sáng 28/8, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
TTXVN tổ chức Tọa đàm chuyên đề về thông tin các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Sáng 28/8, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (Hà Nội), Văn phòng Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 TTXVN tổ chức Tọa đàm chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi, chiến lược trong giáo dục, đào tạo và định hướng thông tin các vấn đề nóng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.”
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh, từ ngày 22-28/8
Điểm lại những sự kiện nổi bật thế giới tuần qua: Lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc; Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada; Mỹ mở rộng trừng phạt thứ cấp với Iran; Syria hướng tới tái thiết đất nước...
Hà Nội: Cháy xưởng nhựa rộng gần 1.000m2 tại phường Chương Mỹ
Khoảng 8 giờ sáng 28/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại xưởng nhựa một tầng, rộng gần 1.000m2 tại tổ dân phố Phượng Đồng, phường Chương Mỹ.
UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sáng 28/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2026; Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh
Sáng 28/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các bộ, ngành... đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Rực rỡ chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long
Chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long quy tụ 72 tàu du lịch hiện đại di chuyển theo đội hình khép kín kết hợp âm thanh, ánh sáng, pháo hoa, tạo không gian trải nghiệm độc đáo.
Đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp của hồ Elementaita
Hệ thống hồ Kenya trong Thung lũng tách giãn Great Rift, là quần thể hồ có giá trị sinh thái đặc biệt, là môi trường sống của nhiều loài chim và động vật hoang dã.
Khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời Điện Biên chào mừng Quốc khánh 2/9
Trong khuôn khổ Festival Dân vũ Quốc tế năm 2026 tại Điện Biên, hoạt động bay khinh khí cầu tạo nên sắc màu rực rỡ trên bầu trời, chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Mưa dông cuối giờ chiều gây áp lực giao thông khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội
Mưa dông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 27/8, nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ, ùn tắc, giao thông khó khăn khiến người dân vất vả trên đường về nhà.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc về Sơ kết thực hiện Kết luận số 21-KL/TW
Chiều 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, cho ý kiến về sơ kết thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Đề án xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Qualcomm
Sáng 27/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử
Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Sạt lở gây lũ quét tại Nepal và Trung Quốc, gần 1.500 người mất tích
Lực lượng cứu hộ hai nước tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, trong bối cảnh địa hình hiểm trở, đường sá bị phá hủy và nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ bùn, sạt lở.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet
Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ các nước ASEAN
Chiều 27/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam.
Chủ tịch FIFA thăm sân vận động 60.000 chỗ của Việt Nam
Trưa 27/8/2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đến thăm dự án PVF với sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam.
Sôi động cuộc chiến cà chua tại lễ hội ở thành phố Valencia của Tây Ban Nha
Ngày 26/8/2026, lễ hội ném cà chua La Tomatina đã diễn ra tại thị trấn Bunol, gần thành phố Valencia, Tây Ban Nha, với hơn 22.000 người tham gia và khoảng 150 tấn cà chua.
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồng hồ quý hiếm tại Jerusalem
Phòng trưng bày Đồng hồ thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Jerusalem giới thiệu hơn 200 mẫu đồng hồ quý hiếm có niên đại từ thế kỷ XVIII và XIX, trong đó có đồng hồ bỏ túi, đồng hồ để bàn...
Quảng Ngãi: Quốc lộ 40B sạt lở, sụt lún, nguy cơ chia cắt giao thông
Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày, tuyến đường ở Quốc lộ 40B đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng, sụt lún mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Độc đáo thư viện trong hố sụt tự nhiên tại Trung Quốc
Tận dụng hố sụt và các vách đá tự nhiên xung quanh, công trình được thiết kế với cầu thang xoắn, khu vực trưng bày sách và hệ thống chiếu sáng, tạo không gian đọc sách hài hòa với cảnh quan tự nhiên.
Lễ giới thiệu sách về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường
Sáng 27/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước.