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Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9

Sáng 29/8, ngày đầu tiên trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đường phố Hà Nội thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi.

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Nút giao đường Trường Chinh-Giải Phóng không còn cảnh phải đợi 4 đến 5 lượt đèn đỏ mới đi được. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
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Lối lên đường Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển thuận lợi trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
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Đường Hoàng Quốc Việt vắng vẻ, yên tĩnh trong sáng 29/8. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
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Ở đường dẫn lên cầu Nhật Tân, các phương tiện di chuyển thuận lợi trong buổi sáng 29/8, khác hẳn với tối qua 28/8 ùn tắc kéo dài hàng km, các phương tiện nhích từng mét một qua cầu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
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Đường Võ Chí Công không còn cảnh xe ô tô nối đuôi nhau vào mỗi buổi sáng như trước đây. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
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Hầm cầu vượt Kim Liên thông thoáng cả hai chiều trong buổi sáng 29/8. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Đường phố Hà Nội #Quốc khánh 2/9 #Nghỉ lễ
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Quốc khánh 2/9

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