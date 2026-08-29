Việt Nam-Cộng hòa Séc vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, hướng tới tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, tối 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), qua đó nhìn lại chặng đường hơn 7 thập kỷ hữu nghị, hợp tác và gắn kết giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš, Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura, Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Công Thương Karel Havlíček, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Cộng hòa Séc, các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, bạn bè quốc tế cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày 2/9 đối với mỗi người Việt Nam.

Cách đây 81 năm, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ quyền của dân tộc.

Theo Đại sứ, trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, tình đoàn kết của bạn bè quốc tế, trong đó có Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Séc ngày nay.

Năm 1950, Tiệp Khắc trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược, với nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong kinh tế, thương mại, quốc phòng, giáo dục, khoa học-công nghệ và các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Đại sứ đánh giá cao sự ủng hộ của Thủ tướng Andrej Babiš và tin tưởng chuyến thăm Việt Nam dự kiến vào nửa cuối tháng 11 của Thủ tướng cùng đoàn doanh nghiệp Séc sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Andrej Babiš cho rằng Việt Nam và Cộng hòa Séc tuy cách xa về địa lý nhưng có quan hệ gần gũi, trong đó nền tảng bền vững nhất chính là con người.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với xã hội Séc, đặc biệt là sự cần cù, tinh thần khởi nghiệp và coi trọng gia đình, giáo dục. Thế hệ trẻ người Séc gốc Việt ngày càng khẳng định vị trí trong nhiều lĩnh vực, trở thành những nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa.

Về kinh tế, Thủ tướng Babiš khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Cộng hòa Séc tại Đông Nam Á. Hai nước đang mở rộng hợp tác trong công nghiệp, năng lượng, giao thông, hàng không, công nghệ và nhiều lĩnh vực mới.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Ông đặc biệt đánh giá việc chuẩn bị khai trương đường bay thẳng Praha-Hà Nội là biểu tượng sinh động cho quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối gia đình, doanh nghiệp, sinh viên và khách du lịch.

Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Công Thương Karel Havlíček cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 lần đầu đạt khoảng 5 tỷ USD và được kỳ vọng tăng lên khoảng 7 tỷ USD trong năm nay.

Nhiều doanh nghiệp Séc như Škoda Auto, OMNIPOL, F AIR và ENELEX đã hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực ô tô, năng lượng, hàng không, quốc phòng, khai khoáng và công nghiệp.

Việc khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy lắp ráp liên doanh giữa Škoda Auto và Tập đoàn Thành Công tại Quảng Ninh được đánh giá là dấu mốc quan trọng, mở ra triển vọng để doanh nghiệp Séc tiếp cận sâu hơn thị trường Việt Nam và khu vực ASEAN.

Ở chiều ngược lại, các sản phẩm Việt Nam như điện tử, phần mềm, điện thoại, giày dép, càphê, trái cây và hạt điều ngày càng hiện diện tại thị trường Séc.

Theo Bộ trưởng Havlíček, sự phát triển nhanh của kinh tế, hạ tầng và công nghiệp công nghệ cao Việt Nam đang tạo ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Séc mở rộng đầu tư và hợp tác.

Chủ tịch Hạ viện Séc Tomio Okamura phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt, cho rằng những người từng học tập, làm việc tại Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc đã hình thành những mối liên kết sâu sắc với đất nước sở tại.

Các mối quan hệ này được truyền lại qua nhiều thế hệ, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Nhân dịp Quốc khánh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức tại Praha triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế,” hướng tới kỷ niệm chuyến thăm Tiệp Khắc năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Quan khách tham quan triển lãm giới thiệu các hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại sự kiện. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Triển lãm giới thiệu các hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, làm nổi bật những giá trị về hòa bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế.

Các tư liệu về quan hệ Việt Nam-Tiệp Khắc và Việt Nam-Cộng hòa Séc góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn chặng đường lịch sử và sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Từ nền tảng lịch sử hơn 7 thập kỷ đến những chuyến thăm cấp cao, các dự án hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và sự đóng góp của cộng đồng người Việt, quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc đang tiếp tục được củng cố trên nền tảng tin cậy và lợi ích chung.

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Praha là dịp cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc, đồng thời khẳng định tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Với nền tảng quan hệ lâu dài và quyết tâm của lãnh đạo, nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc được kỳ vọng tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung./.

Việt Nam và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác về quy hoạch, đô thị và đầu tư Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Quy hoạch, Hà Nội muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Prague về quy hoạch, quản lý đô thị, bảo tồn di sản, phát triển giao thông công cộng và chuyển đổi số.