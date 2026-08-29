Truyền thông Nam Mỹ đưa tin đậm nét về đàm phán PTA Việt Nam-MERCOSUR

Việc Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) tiến hành vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) tại Buenos Aires từ ngày 24-28/8 nhận được sự quan tâm của truyền thông Nam Mỹ, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của tiến trình này đối với việc mở rộng quan hệ thương mại giữa hai khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tờ Infobae - một trong những nhật báo điện tử có lượng độc giả lớn tại Argentina - ngày 27/8 đăng bài với tiêu đề "MERCOSUR và Việt Nam bắt đầu đàm phán hướng tới một thỏa thuận thương mại," trong đó nhấn mạnh các đoàn đàm phán hai bên đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Buenos Aires nhằm thúc đẩy một thỏa thuận về ưu đãi thuế quan. Tờ báo cho biết Argentina đang dẫn dắt các cuộc đàm phán kỹ thuật của MERCOSUR.

Infobae đánh giá thỏa thuận được kỳ vọng sẽ thúc đẩy trao đổi thương mại thông qua việc cắt giảm thuế quan và xử lý các biện pháp phi thuế quan, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường.

Báo cũng nhắc lại việc Việt Nam và MERCOSUR thống nhất khởi động đàm phán PTA vào tháng 12/2025, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Infobae dẫn lời Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno khẳng định Việt Nam ngày càng trở thành đối tác thương mại quan trọng của Argentina. Theo ông, Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong số các thị trường xuất khẩu của Argentina, với kim ngạch thương mại khoảng 4 tỷ USD/năm.

Trong khi đó, tờ Sự kiện và Hải đăng của Brazil cũng đưa tin về vòng đàm phán, nhấn mạnh đây là bước đi nhằm hướng tới một thỏa thuận thương mại ưu đãi, với mục tiêu mở rộng trao đổi, giảm các rào cản thương mại và tăng cường sự hiện diện của MERCOSUR tại Đông Nam Á.

Tờ Hôm nay của Paraguay đưa tin. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Tờ Ambito của Uruguay và Hôm nay của Paraguay ngày 27/8 cũng đăng bài về sự kiện với nhận định MERCOSUR đang quan tâm mở rộng quan hệ thương mại với các nền kinh tế năng động tại châu Á.

Tờ báo này nhấn mạnh vòng đàm phán với Việt Nam diễn ra trong bối cảnh MERCOSUR đang tích cực thúc đẩy mạng lưới các thỏa thuận thương mại với nhiều đối tác quốc tế.

Một số phương tiện truyền thông khu vực cũng nhìn nhận việc khởi động đàm phán với Việt Nam trong chiến lược mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của MERCOSUR.

Theo Đài phát thanh Radio MERCOSUR, thỏa thuận được kỳ vọng sẽ mở ra "một tuyến thương mại mới hướng tới châu Á," giúp mở rộng trao đổi, giảm rào cản và củng cố sự hiện diện của khối tại một trong những khu vực kinh tế năng động nhất Đông Nam Á.

Việc báo chí Nam Mỹ đồng loạt đưa tin về vòng đàm phán cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của khu vực đối với Việt Nam, trong bối cảnh MERCOSUR tìm kiếm các thị trường mới và tăng cường kết nối với các nền kinh tế năng động ở châu Á. Việc hai bên tiến hành vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên được kỳ vọng tạo nền tảng cho quá trình trao đổi sâu hơn, hướng tới một thỏa thuận cân bằng, mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam và các nước thành viên MERCOSUR./.

Việt Nam và Mercosur hướng tới xây dựng thỏa thuận thương mại hiệu quả, cân bằng Phiên đàm phán lần thứ nhất PTA Việt Nam-Mercosur tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam và Mercosur tiếp tục trao đổi, hướng tới mục tiêu xây dựng một thỏa thuận thương mại hiệu quả.