Phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết chuỗi giá trị

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 sẽ phát triển hợp tác xã gắn với vùng nguyên liệu tập trung, liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường; phấn đấu đến năm 2030 ít nhất 50% hợp tác xã nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác; ưu tiên các ngành hàng chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu và các lĩnh vực có lợi thế của từng địa phương.

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý trong Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030, vừa được cơ quan này ban hành.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kế hoạch được ban hành nhằm phát huy vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch, xử lý chất thải, phát triển dịch vụ nông thôn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiêu dùng và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Đồng thời, kế hoạch trên cũng nhằm gắn phát triển kinh tế tập thể với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị; xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt ra mục tiêu cụ thể đối với kế hoạch là củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ; góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trên 60% hợp tác xã hoạt động tốt, khá; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận các nguồn lực của khu vực kinh tế tập thể.

Kế hoạch cũng xác định đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể; phấn đấu đến năm 2030 ít nhất 50% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng giải pháp số trong quản trị, sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm; từng bước mở rộng ứng dụng công nghệ trong các hợp tác xã cung cấp dịch vụ môi trường, nước sạch, xử lý chất thải và các dịch vụ nông thôn.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đặt ra mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và giảm phát thải; xây dựng, thí điểm và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, phát thải thấp, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và tái sử dụng chất thải phù hợp với điều kiện thực tế;

Cùng với đó là cải thiện môi trường kinh doanh, hệ thống thông tin và dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống theo dõi, đánh giá môi trường kinh doanh hợp tác xã; từng bước chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng quản trị hợp tác xã theo vị trí việc làm, ngành hàng và chuỗi giá trị.

Theo đó, sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch của bộ và kế hoạch của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương; phối hợp với các đơn vị thuộc bộ trong việc triển khai các chương trình, đề án, mô hình thí điểm; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.

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