Giá vàng thế giới giảm hơn 3%, chịu sức ép từ tín hiệu tăng lãi suất của Fed

Giá vàng thế giới đã quay đầu giảm mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 28/8, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu cứng rắn về việc thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Đà sụt giảm này đã xóa sạch mọi thành quả tăng giá đạt được vào đầu tuần.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 44 phút sáng 29/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,9% xuống còn 4.567,23 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 20/8. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên với mức giảm 2,9%, đạt 4.529,9 USD/ounce.

Tính chung cả tuần qua, giá kim loại quý này giảm 2,9%, lùi sâu khỏi mức đỉnh cao nhất trong hơn ba tháng là 4.696,18 USD/ounce thiết lập vào phiên 25/8.

Thị trường vàng chịu áp lực bán tháo dữ dội ngay sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole.

Ông Warsh nhấn mạnh Fed "vẫn còn nhiều việc phải làm" nếu các nhà hoạch định chính sách không tin rằng lạm phát cơ bản đang quay trở lại mức mục tiêu 2%. Đây được xem là tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt áp lực giá cả.

Phản ứng trước thông tin này, giới đầu tư nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9/2026 đã nhảy vọt lên 58%, so với mức 36% trước khi ông Warsh phát biểu. Khả năng có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12/2026 cũng được đẩy lên tới 89%.

Đồng USD theo đó đã leo lên mức cao nhất trong hơn một tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Ông Tai Wong, chuyên gia phân tích độc lập, nhận định bài phát biểu của ông Warsh cho thấy lạm phát không hạ nhiệt nhanh như mong đợi, buộc thị trường phải đặt cược vào kịch bản Fed sẽ mạnh tay hơn. Vàng vốn là tài sản không sinh lời, thường mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao.

Trước khi lao dốc vào cuối tuần, thị trường vàng đã có những phiên giao dịch đầy hưng phấn. Trong hai phiên đầu tuần 24-25/8, giá vàng liên tục đi lên và áp sát ngưỡng kháng cự tâm lý 4.700 USD/ounce.

Động lực tăng trưởng lúc đó đến từ việc Bộ Tài chính Mỹ đẩy mạnh hoạt động mua lại trái phiếu dài hạn và sự suy yếu của đồng USD. Dòng vốn cũng đổ mạnh vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) với hơn 46,7 tấn vàng (tương đương 6,4 tỷ USD) được mua vào chỉ trong một tuần trước đó.

Tuy nhiên, xu hướng đảo chiều bắt đầu xuất hiện từ phiên ngày 26/8 khi báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7/2026 của Mỹ công bố ở mức 3,7%, sát với dự báo.

Dữ liệu này cùng với các bình luận cứng rắn sau đó của lãnh đạo Fed đã làm thay đổi hoàn toàn tâm lý thị trường, chuyển từ kỳ vọng nới lỏng sang lo ngại thắt chặt.

Tại thị trường vật chất, nhu cầu tại Ấn Độ cũng giảm mạnh do người tiêu dùng kỳ vọng chính phủ nước này có thể đảo ngược quyết định tăng thuế nhập khẩu gần đây.

Cùng đà giảm với vàng, trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay trong phiên cuối tuần giảm 3,5% xuống còn 66,81 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,6% xuống 1.835,07 USD/ounce. Ngược lại, giá palladium vẫn giữ được đà tăng 5,3% lên 1.422,25 USD/ounce./.

Giá vàng đi ngang, thị trường nín thở chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Chiều 28/8, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 4.603,91 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm nhẹ 0,1% xuống 4.657,10 USD/ounce.