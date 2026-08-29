Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong tuần do lo ngại lãi suất và diễn biến Hormuz

Giá dầu thế giới khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động với mức giảm khá sâu, chủ yếu do thị trường đánh giá những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Mỹ nhằm kiềm chế lạm phát và đồn đoán xung quanh khả năng các bên sẽ đạt được thỏa thuận khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/8, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 39 xu Mỹ (tương đương 0,43%) xuống 89,31 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 13 xu Mỹ (0,16%) xuống 83,40 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent sụt giảm hơn 5%, trong khi dầu WTI cũng để mất hơn 4%.

Chuyên gia Phil Flynn từ Price Futures Group nhận định giá dầu chịu áp lực đi xuống sau khi tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh ám chỉ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay nhằm đối phó với lạm phát.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, thị trường năng lượng tuần qua liên tục bị chi phối bởi các diễn biến tại Trung Đông khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bước sang tháng thứ sáu.

Trong phiên cuối tuần, giới đầu tư xôn xao trước thông tin các bên có thể đạt được một thỏa thuận mở cửa lại eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin, Iran đã đồng ý đưa ra danh sách các điều kiện để khôi phục giao thông bình thường sau khi đại diện Qatar thúc giục nước này tôn trọng quyền tự do hàng hải. Cùng lúc, Iran và Oman cũng đang hoàn tất chi tiết thỏa thuận chia sẻ hoạt động và doanh thu tại tuyến đường này.

Dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, nơi từng vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu trước xung đột, đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn khá bấp bênh.

Dữ liệu vận tải sơ bộ công bố ngày 28/8 cho thấy chỉ có 7 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển này trong ngày 27/8, giảm so với con số 17 tàu của ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 15 tàu/ngày trong 10 ngày qua.

Ngân hàng Goldman Sachs ước tính tổng lượng xuất khẩu từ vùng Vịnh hiện đạt 15-16 triệu thùng/ngày, thấp hơn 7-8 triệu thùng/ngày so với mức trước xung đột nhưng đã phục hồi khoảng 5-6 triệu thùng/ngày so với mức đáy hồi tháng 3/2026.

Xuyên suốt tuần qua, chính sách của Mỹ đối với Iran liên tục tạo ra những đợt "sóng" trên thị trường. Tuần giao dịch bắt đầu bằng áp lực chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó, và tiếp đà lao dốc khi Mỹ thông báo áp dụng các lệnh trừng phạt "cứng rắn nhất trong lịch sử," mở rộng trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi đây là "cuộc tấn công tài chính lớn nhất," cho thấy Mỹ đang ưu tiên sức ép kinh tế thay vì các chiến dịch quân sự mới.

Dù vậy, giá dầu có thời điểm bật tăng hơn 2% trong phiên 27/8 khi Tổng thống Donald Trump kiên quyết từ chối đàm phán và bác bỏ khả năng quay lại thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng Sáu.

Ngoài điểm nóng Trung Đông, rủi ro nguồn cung từ căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục hiện hữu.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, buộc cơ sở NORSI (nhà máy lớn thứ tư của Nga) phải đình chỉ hoạt động xử lý dầu thô, trong khi một cơ sở khác tại vùng Yaroslavl cũng vừa bị tập kích.

Trong một động thái nhằm bảo đảm nguồn cung dài hạn và hạ nhiệt chi phí nhập khẩu, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump tiết lộ đang đàm phán để tiếp cận một phần trữ lượng dầu thô của Venezuela.

Về phần mình, Venezuela được cho là đang cân nhắc khả năng rời khỏi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Một yếu tố kìm hãm phần nào đà giảm của giá "vàng đen" trong tuần qua là số liệu dự trữ năng lượng tích cực từ nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dự trữ dầu thô của nước này chỉ tăng nhẹ 95.000 thùng lên 428,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/8, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo tăng 597.000 thùng của giới phân tích./.

Giá dầu giảm bất chấp căng thẳng Mỹ-Iran leo thang Chốt phiên ngày 28/8, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 60 xu Mỹ (0,67%) xuống 89,10 USD/thùng, còn dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 64 xu Mỹ (0,77%) xuống 82,89 USD/thùng.