Việt Nam và Mercosur hướng tới xây dựng thỏa thuận thương mại hiệu quả, cân bằng

Phiên đàm phán lần thứ nhất Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) Việt Nam-Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã diễn ra từ ngày 24-28/8 tại Buenos Aires, Argentina, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước Nam Mỹ.

Phát biểu trong phiên khai mạc được tổ chức ngày 24/8 với sự tham dự của Phó Quốc vụ khanh phụ trách Đàm phán Kinh tế Quốc tế và Hội nhập, Bộ Ngoại giao Argentina, Đại sứ Roberto Alejandro Salafia; Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, cùng các thành viên Đoàn đàm phán Việt Nam và Mercosur, hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy tiến trình đàm phán trên tinh thần thiện chí, cởi mở và xây dựng, hướng tới một Hiệp định cân bằng, phù hợp với lợi ích của Việt Nam cũng như Mercosur.

Trong khuôn khổ Phiên đàm phán, ngày 26/8, Đoàn đàm phán Việt Nam và Mercosur đã có buổi gặp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina, Pablo Quirno.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Pablo Quirno khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Argentina tại khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Pablo Quirno bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời thúc đẩy việc tháo gỡ các rào cản nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng thương mại. Ông cũng đề xuất Việt Nam và Mercosur xây dựng lộ trình đàm phán cụ thể, tạo động lực để tiến trình này sớm đạt được kết quả.

Trong các buổi làm việc, các bên đã trao đổi tích cực nội dung của Hiệp định, đồng thời làm rõ các vấn đề có tính nền tảng, tạo cơ sở cho việc tiếp tục trao đổi trong các phiên đàm phán tiếp theo.

Hai bên thống nhất duy trì tinh thần hợp tác, linh hoạt và hướng tới kết quả, thể hiện quyết tâm cùng tìm kiếm các giải pháp phù hợp, cân bằng lợi ích và đáp ứng mối quan tâm của các bên.

Phiên đàm phán lần thứ nhất PTA Việt Nam-Mercosur, kết thúc ngày 28/8, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam và Mercosur tiếp tục trao đổi, chuẩn bị cho phiên đàm phán tiếp theo, hướng tới mục tiêu xây dựng một thỏa thuận thương mại hiệu quả, cân bằng và mang lại lợi ích thiết thực cho các bên.

Việc khởi động đàm phán PTA thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường kết nối kinh tế, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và khai thác hơn nữa tiềm năng thương mại giữa Việt Nam và khu vực Nam Mỹ.

Trên tài khoản mạng xã hội, Bộ trưởng Pablo Quirno, cho biết ông rất vui mừng được đón tiếp các nhóm công tác tham dự vòng đàm phán PTA trực tiếp đầu tiên giữa Mercosur và Việt Nam.

Ông nhấn mạnh hiện Việt Nam là bạn hàng thương mại thứ 6 của Argentina, với kim ngạch trao đổi hàng hóa đạt khoảng 4 tỷ USD/năm.

Tháng 12/2025, Việt Nam và Mercosur - gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay - đã nhất trí khởi động đàm phán PTA phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cột mốc quan trọng trong tăng cường quan hệ Mercosur-Việt Nam, góp phần thúc đẩy hội nhập khu vực và tạo động lực cho quan hệ kinh tế năng động, cùng có lợi.

Đại sứ Salafia khẳng định Mercosur mong muốn mở rộng mạng lưới các hiệp định thương mại với các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam là một đối tác đặc biệt quan trọng.

Theo ông, cả 4 nước thành viên Mercosur đều có quan hệ kinh tế sôi động với Việt Nam và mong muốn tiếp tục gia tăng các dòng chảy thương mại song phương thông qua đàm phán, hướng tới đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam.

Ông Salafia nhấn mạnh vòng đàm phán đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời đánh giá cao việc đoàn đàm phán Việt Nam tới Buenos Aires. Argentina được phân công đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tiến trình đàm phán lần này.

Về quan hệ song phương, ông cho rằng Argentina và Việt Nam có quy mô thương mại đáng kể và tính bổ trợ cao. Argentina nói riêng và Mercosur nói chung nhận thấy tiềm năng lớn của khu vực Đông Nam Á, vốn đã phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ qua, trong đó Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu.

Theo ông, mục tiêu của Mercosur không chỉ là tăng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ với Việt Nam mà còn đa dạng hóa các lĩnh vực trao đổi, qua đó phát huy hiệu quả tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và mang lại lợi ích cho tất cả các bên./.

Mercosur đối mặt nhiều trở ngại trong xây dựng thị trường chung Ngoại trưởng Paraguay cảnh báo Mercosur vẫn đối mặt nhiều rào cản về thương mại, thủ tục và quản lý biên giới, đồng thời kêu gọi thúc đẩy hội nhập và thu hẹp bất cân xứng giữa các thành viên.