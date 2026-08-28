Nước rút, Bắc Ninh khẩn trương khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Sau khi nước lũ rút, các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

Từ nhà máy, vườn cây đến đồng ruộng, người dân và doanh nghiệp đang nỗ lực khôi phục sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập và đời sống.

Doanh nghiệp, người dân khẩn trương trở lại sản xuất

Tại phường Phượng Sơn, những ngày này, nhịp sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vina Hanhee đã trở lại sau 4 ngày tạm ngừng do ảnh hưởng của mưa lũ. Doanh nghiệp chuyên gia công các sản phẩm may mặc, tạo việc làm cho 170 đoàn viên, người lao động, với mức thu nhập bình quân từ 8-15 triệu đồng/người/tháng.

Phải tạm dừng sản xuất từ ngày 22/8, hoạt động của doanh nghiệp bị gián đoạn, tiến độ thực hiện các đơn hàng cũng bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nước rút, doanh nghiệp khẩn trương vệ sinh nhà xưởng, kiểm tra máy móc, thiết bị, bố trí lại dây chuyền và đưa công nhân trở lại làm việc từ ngày 26/8.

Lãnh đạo Công ty cho biết ngay khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ sản xuất để bù lại thời gian bị gián đoạn, bảo đảm các đơn hàng đúng tiến độ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do mưa lũ. Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục kiểm tra máy móc, nhà xưởng, bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất.

Tại tổ dân phố Tư Một, phường Phượng Sơn, gia đình chị Lâm Thị Bình đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau hai ngày đêm vườn cam chìm trong nước lũ. Hơn 1.000 cây cam, trong đó có nhiều cây hơn 20 năm tuổi, bị bùn đất bám kín thân, lá và quả; nhiều cây được xác định khó có khả năng phục hồi. Ngay sau khi nước rút, gia đình chị Bình tập trung dọn bùn đất, khơi thông rãnh thoát nước, xử lý các khu vực bị úng, vệ sinh thân cây và kiểm tra từng diện tích cam để xác định khả năng phục hồi. Những cây còn khả năng sống được chăm sóc, theo dõi sát; những cây bị ảnh hưởng nặng được tính toán phương án xử lý, cải tạo đất và trồng thay thế.

Theo chị Lâm Thị Bình, gia đình sẽ cố gắng chăm sóc, phục hồi diện tích cam còn khả năng sống, đồng thời từng bước cải tạo những diện tích bị thiệt hại nặng. Đây là năm thứ ba liên tiếp vườn cam chịu ảnh hưởng của mưa lũ nên gia đình cũng tính đến việc điều chỉnh phương án sản xuất, chủ động hơn trong tiêu thoát nước để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra mưa lớn. Thiệt hại trước mắt của gia đình chị Bình ước tính hơn 1 tỷ đồng về cây và quả. Điều đáng tiếc hơn là nhiều cây cam đã được chăm sóc qua hàng chục năm, đang ở thời kỳ cho năng suất cao.

Tại xã Bố Hạ, ngay khi nước lũ trên sông Thương rút, địa phương huy động lực lượng và phương tiện triển khai vệ sinh môi trường, khắc phục các điểm bị ảnh hưởng theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn đến đó."

Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng 73 chiến sỹ dân quân, đoàn viên thanh niên, cán bộ, hội viên các tổ chức đoàn thể và người dân các thôn tham gia dọn dẹp tại chợ, đình, đền, trường học, trạm y tế và hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn. Một xe ô tô rửa đường, một máy xúc lật và hai ô tô tải chở rác cũng được huy động để đẩy nhanh việc thu gom bùn đất, rác thải, vệ sinh đường giao thông và các khu vực công cộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bố Hạ Nguyễn Văn Quý cho biết địa phương đang tập trung đưa các hoạt động dân sinh trở lại bình thường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Xã chỉ đạo các thôn bám sát từng khu vực còn ngập, chủ động tiêu thoát nước, kiểm tra diện tích cây trồng bị ảnh hưởng và hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phục hồi sau lũ. Hiện trên địa bàn xã còn khoảng 30 ha lúa tại các khu vực trũng thấp bị ngập; 2 trạm bơm bị ngập do nước lên nhanh. Địa phương đang tiếp tục theo dõi, tiêu thoát nước, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Tại xã Đồng Kỳ, sau khi nước rút, địa phương tập trung xử lý môi trường, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi, từng bước khôi phục sản xuất. Đến 11 giờ ngày 28/8, các khu vực bị ngập cơ bản đã rút, giao thông trên các tuyến đường chính và đường thôn trở lại bình thường. Hiện xã còn khoảng 20 ha lúa bị ngập.

Các trang trại, hộ dân đã đưa vật nuôi trở lại khu vực chăn nuôi sau khi thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Địa phương tiếp tục yêu cầu các hộ theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Ủy ban Nhân dân xã đã cấp 10 tấn vôi bột, hơn 800 lít hóa chất để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường; cấp 140 kg Chloramin B và hướng dẫn các hộ trong vùng ngập xử lý nguồn nước sinh hoạt. Xã huy động Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, 56 chiến sỹ dân quân, lực lượng an ninh cơ sở cùng cán bộ, hội viên các đoàn thể và người dân tham gia vệ sinh môi trường.

Tiêu úng, phục hồi diện tích cây trồng sau mưa lũ

Nước lũ rút đến đâu, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tiêu úng, kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích cây trồng còn khả năng phục hồi, đồng thời rà soát thiệt hại để có phương án khôi phục sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến 6 giờ ngày 28/8, toàn tỉnh còn 5.871,5 ha diện tích nông nghiệp bị ngập úng, gồm 4.604 ha lúa, 734,31 ha rau màu và 552,9 ha cây ăn quả. Phần lớn diện tích lúa bị ảnh hưởng đang ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, do đó việc tiêu nước nhanh có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng phục hồi và năng suất cuối vụ.

Để đẩy nhanh tiêu úng, các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 341 máy bơm. Khi mực nước sông xuống, các cống tiêu tự chảy tại những khu vực đủ điều kiện được mở để chủ động rút nước trong đồng. Các đơn vị thủy lợi phối hợp với địa phương khơi thông dòng chảy, vớt bèo, rác tại cửa cống, kênh dẫn, bảo đảm các công trình tiêu úng hoạt động hiệu quả.

Cùng với tiêu nước, ngành nông nghiệp hướng dẫn các địa phương kiểm tra, phân loại diện tích cây trồng theo mức độ ảnh hưởng. Với lúa còn khả năng sinh trưởng, người dân được hướng dẫn chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng và chủ động phòng trừ sâu bệnh phát sinh sau ngập. Rau màu cần được tháo nước, vệ sinh, đánh giá khả năng phục hồi; các vườn cây ăn quả tập trung khơi thông rãnh thoát nước, vệ sinh bùn đất, xử lý cây bị long gốc, cành gãy và chăm sóc bộ rễ.

Đối với diện tích cây trồng bị thiệt hại nặng, không còn khả năng phục hồi, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân nhanh chóng thu dọn, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đất cho vụ sản xuất tiếp theo. Một số diện tích có thể được chuyển sang cây trồng khác hoặc chuẩn bị sản xuất vụ đông sớm, qua đó hạn chế thời gian đất bỏ trống và bù đắp một phần thiệt hại do mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra thực tế tại những vùng bị ảnh hưởng, trực tiếp hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phục hồi cây trồng sau mưa lũ. Tại cơ sở, các xã, phường thành lập các tổ công tác rà soát, thống kê mức độ thiệt hại tại từng khu vực, làm cơ sở đề xuất hỗ trợ theo quy định, bảo đảm khách quan, chính xác.

Việc đánh giá thiệt hại được thực hiện gắn với khả năng phục hồi của từng diện tích. Những diện tích còn khả năng cứu được tập trung chăm sóc ngay sau khi nước rút; diện tích bị thiệt hại nặng được tính toán phương án sản xuất lại, bảo đảm quỹ đất tiếp tục được khai thác.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục kiểm tra hệ thống thủy lợi, trạm bơm, kênh mương, khơi thông các điểm ách tắc dòng chảy; duy trì lực lượng trực để kịp thời xử lý những phát sinh trong quá trình tiêu nước. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổng hợp thiệt hại, hướng dẫn kỹ thuật và phối hợp với địa phương triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất nông nghiệp./.

Bắc Ninh: Rút báo động III trên sông Thương, báo động II trên sông Cầu Dù lũ đang xuống, Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều; theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán khi cần thiết.