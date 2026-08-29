Gần 2 tỷ USD xuất khẩu tạo thêm động lực để Vĩnh Long tăng tốc

Trong bối cảnh kinh tế vướng mắc nhiều khó khăn nhưng hoạt động xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long vẫn đạt được con số ấn tượng, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD trong 8 tháng của năm 2026.

Kết quả này đã tạo thêm động lực tích cực, làm "bệ đỡ" để tỉnh Vĩnh Long đề cao quyết tâm hơn hướng tới chặng nước rút của mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số (từ 10% trở lên) trong năm nay.

Xóa điểm nghẽn cho xuất khẩu

Năm 2026, nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long phải đối diện với nhiều trở ngại, khó khăn từ sự tác động bên ngoài lẫn nội tại. Tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu diễn ra chậm chạp, cạnh tranh thương mại quốc tế gia tăng, đi kèm với chi phí logistics, vận tải và giá nguyên vật liệu đầu vào neo ở mức cao. Những yếu tố này đã tạo áp lực cực kỳ lớn lên sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.

Tuy nhiên, trước các rào cản đó, hoạt động thương mại quốc tế của Vĩnh Long đã vượt khó, xóa được các điểm nghẽn để đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 8 tháng qua đạt gần 2 tỷ USD, tăng trưởng tới 13,56% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò bệ phóng nâng đỡ nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh các nguồn lực khác còn gặp nhiều nút thắt.

Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn cho biết, sự bứt phá trong giao thương nói trên là thành quả từ sự chủ động thích ứng của các sở, ngành chức năng theo sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Hoạt động và chương trình hỗ trợ nổi bật đối với doanh nghiệp được ngành công thương cùng các sở ngành chức năng chủ động tổ chức thực hiện là đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp sản xuất ngành hàng chủ lực. Ngành công thương và lãnh đạo tỉnh thường xuyên làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để ổn định thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời hỗ trợ kết nối cung - cầu và mở rộng không gian thị trường toàn cầu.

Nhờ định hướng chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu hàng hóa sang nhóm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và nông sản chế biến sâu (chiếm hơn 88% tổng kim ngạch), kinh tế xuất khẩu của tỉnh không ngừng tăng trưởng và duy trì xuất siêu ổn định.

Đồng hành với xuất khẩu, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trong 8 tháng của Vĩnh Long cũng đạt mức tăng trưởng 9,9%. Đồng thời, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt trên 116 nghìn tỷ đồng, tăng tới 18,39% so cùng kỳ. Điều này cho thấy đà phục hồi đồng bộ của nền kinh tế, tạo thêm động lực quan trọng cho chặng đường nước rút trong những tháng cuối năm.

Cùng đó, ngành nông nghiệp đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất sát với diễn biến thị trường và kịch bản tăng trưởng mới. Để vượt qua rào cản các tiêu chuẩn, kỹ thuật khắt khe của thị trường quốc tế, ngành nông nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chính ngạch cho nông sản chủ lực.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 920 mã số vùng trồng phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu; trong đó mã số vùng trồng xuất khẩu chiếm phần lớn với 733 mã số, tổng diện tích lên tới hơn 27.349 ha và 67 cơ sở đóng gói xuất khẩu. Các mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu của tỉnh, gồm: sầu riêng, khoai lang, nhãn, chôm chôm, dừa, mít, xoài xuất sang thị trường Trung Quốc; chôm chôm, nhãn xuất sang thị trường EU; bưởi da xanh, chanh không hạt, các loại rau màu xuất sang thị trường Hoa Kỳ và Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia; sầu riêng, nhãn, xoài, dừa tươi xuất sang thị trường New Zealand.

Những bước đi bài bản này đã giúp các doanh nghiệp lớn tìm được “tấm hộ chiếu” cho các mặt hàng nông sản Vĩnh Long giữ vững vị thế và tiếp tục mở rộng thị phần tại nhiều thị trường xuất khẩu lớn.

Thực thi đồng bộ giải pháp cho tăng trưởng

Mặc dù xuất khẩu và sản xuất công nghiệp khởi sắc, nhưng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long vẫn thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức đang tạo áp lực lớn lên mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm của tỉnh. Tuy tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đã vượt qua một số “rào cản” đạt nhiều tín hiệu tích cực, nhưng mức tăng trưởng vẫn thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng trưởng đề ra của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên, áp lực tăng trưởng trong hai quý cuối năm đối với tỉnh Vĩnh Long rất nặng nề.

Theo kịch bản điều chỉnh của tỉnh, quý 3 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP lên tới 12,77%; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,56%, công nghiệp-xây dựng tăng 22,44%, dịch vụ tăng 14,15%, đưa tăng trưởng 9 tháng đạt 8,68% và quý 4 phải bứt phá lên khoảng 13,57%. Đây là mức tăng cao buộc tỉnh phải nhanh chóng chuyển trọng tâm điều hành, tập trung xác định và khai thác những động lực tăng trưởng có khả năng tạo thêm giá trị gia tăng trực tiếp.

Theo kịch bản điều chỉnh của tỉnh, quý 3 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP lên tới 12,77%; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,56%. (Ảnh: Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Trước tình thế trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang chỉ đạo quyết liệt, đề cao quyết tâm chính trị, gắn chặt trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ lãnh đạo để cùng tháo gỡ các điểm nghẽn, gây trì trệ cho kinh tế tăng tốc.

Đối với xuất khẩu, ngành công thương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng nông sản và tháo gỡ khó khăn về hạ tầng logistics. Ngành sẽ khai thác tối đa lợi thế từ 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia để đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc và các nước châu Á.

Ngành chủ động hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật mới của thị trường nước ngoài, như các quy định kiểm dịch, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ bảo quản, kho lạnh và chế biến để gia tăng giá trị sản phẩm thay vì chỉ xuất khẩu thô.

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và kinh tế tuần hoàn mà các thị trường lớn đang đòi hỏi. Đưa hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá nông sản lên các sàn thương mại điện tử và không gian số; triển khai hiệu quả các gói tín dụng, hệ sinh thái tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong tỉnh phải quyết liệt thực hiện đồng bộ 3 giải pháp hành chính trọng tâm gồm: siết chặt kỷ cương công vụ, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương; đặc biệt chú trọng cấp phòng, ban, chi cục trực thuộc là nơi trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, xử lý nghiêm những nơi xảy ra trì trệ. Các ngành, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực quản lý hành chính.

Chặng đường nước rút từ nay đến cuối năm, các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả giải pháp các lĩnh vực kinh tế chủ lực về thương mại, dịch vụ công nghiệp-năng lượng. Công việc trọng tâm là tháo gỡ khó khăn về thủ tục để đưa bằng được 4 dự án năng lượng tái tạo (tổng công suất 254 MW, vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng) vào vận hành thương mại ngay trong năm 2026.

Đồng thời, các rào cản tại 12 dự án năng lượng quy mô lớn phải được xử lý dứt điểm trước ngày 30/11/2026 nhằm khai thông dòng vốn 75.000 tỷ đồng. Đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức, Phong Nẫm, Tân Thành Bình, bảo đảm tỷ lệ hoàn thành đạt 86% vào cuối năm.

Lĩnh vực dịch vụ-du lịch, tỉnh tập trung đa dạng hóa sản phẩm du lịch; đẩy mạnh khai thác mùa du lịch cao điểm cuối năm, chú trọng các loại hình du lịch sinh thái miệt vườn đặc trưng kết hợp với việc giới thiệu các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Cùng đó, việc tổ chức Giải T&T Marathon Vĩnh Long năm 2026 là giải pháp thiết thực nhằm kích cầu tiêu dùng dịch vụ và thu hút đông đảo du khách đến với tỉnh nhà.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng xác định hỗ trợ doanh nghiệp là chìa khóa để duy trì sản xuất và tạo dư địa tăng trưởng. Do vậy, tỉnh tập trung cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Sự kết hợp đồng bộ giữa một kịch bản tăng trưởng chi tiết và những quyết sách hành chính quyết liệt và với tinh thần chủ động khơi thông điểm nghẽn, tháo gỡ mọi rào cản, Vĩnh Long hoàn toàn có cơ sở vững chắc để vượt qua thách thức, vươn tới cột mốc tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026./.

Vĩnh Long mời gọi đầu tư hơn 150 dự án vào khu công nghiệp, khu kinh tế Vĩnh Long kêu gọi đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên dự án có năng lực bao tiêu sản phẩm, chế biến, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.