Nhật Bản chi số tiền kỷ lục để vực dậy đồng yen

Nhật Bản đã chi số tiền kỷ lục 15,4 nghìn tỷ yen (khoảng 96 tỷ USD) để can thiệp thị trường ngoại hối trong gần một tháng qua nhằm ngăn đà giảm giá của đồng yen trong bối cảnh đồng tiền này chịu sức ép mạnh và có thời điểm xuống mức thấp nhất trong khoảng 40 năm.



Theo số liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 28/8, các hoạt động can thiệp được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30/7 - 26/8. Quy mô can thiệp lần này vượt mức kỷ lục trước đó là 11,73 nghìn tỷ yen, được sử dụng trong 3 ngày hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay.



Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản xác nhận nhà chức trách đã can thiệp thị trường ngày 30/7 sau khi tỷ giá tăng lên 163,99 yen đổi 1 USD vào ngày 23/7, mức cao nhất trong khoảng 40 năm.

Đến ngày 31/7, Nhật Bản tiếp tục phối hợp với Mỹ tiến hành đợt can thiệp trong phiên giao dịch tại New York. Đây là lần đầu tiên Tokyo và Washington phối hợp can thiệp để hỗ trợ đồng yen kể từ năm 1998.

Sau động thái ngày 31/7, đồng yen có thời điểm tăng mạnh, đưa tỷ giá xuống còn 155 yen đổi 1 USD, trước khi suy yếu trở lại và hiện dao động quanh mức 159 yen đổi 1 USD.



Đồng yen chịu sức ép do khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ, giá dầu cao, cũng như những lo ngại về tình hình tài khóa của Nhật Bản.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục được các nhà đầu tư tìm đến như một tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và triển vọng chấm dứt cuộc chiến tại Iran chưa rõ ràng.



Đồng yen suy yếu giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản hưởng lợi, song đồng thời cũng làm gia tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt trong ngành thâm dụng năng lượng.

Là quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, Nhật Bản chịu tác động đáng kể khi giá dầu và các mặt hàng nhập khẩu tăng do đồng yen mất giá./.

Đồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp Các nhà đầu tư hiện đang lo ngại về gánh nặng nợ công khổng lồ của Nhật Bản, cùng với áp lực từ chính sách chi tiêu mạnh tay của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.