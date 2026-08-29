Đi làm vài năm, nhiều người trẻ nhận ra "ổn định" có thể là chưa đủ

Với lĩnh vực tư vấn tài chính, câu trả lời đang dần được định hình bởi một thế hệ mới - những người nhìn nhận đây là một nghề nghiệp nghiêm túc để đầu tư và theo đuổi.

Khi sự ổn định chưa phải là đích đến

Sau hai năm bước vào thị trường lao động, Thành Long (25 tuổi) nhận ra công việc hiện tại mang đến sự ổn định nhưng chưa cho anh thấy một hướng phát triển đủ rõ. “Chỉ có ổn định vậy thôi, chứ chưa có gì thực sự bứt phá,” Long chia sẻ.

Tấn Lợi (27 tuổi), từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng, cũng chia sẻ góc nhìn tương tự khi bản thân đang ở thời điểm muốn bước ra khỏi vùng quen thuộc.

"Em cảm thấy bản thân như đang dừng lại ở một chỗ. Em muốn bước ra và thử nhiều điều hơn để hiểu rõ mình muốn gì," Lợi chia sẻ.

Những trăn trở của hai bạn cũng là điều không ít người trẻ phải đối diện sau vài năm đi làm: mình có thế mạnh gì, muốn tiến xa đến đâu và đâu là môi trường có thể giúp mình phát triển những kỹ năng cần thiết cho chặng đường dài?

Trong khuôn khổ hoạt động của chiến dịch “Khởi đầu từ vị thế Tiên phong” do Prudential phối hợp tổ chức, tại sự kiện The 1 Masterclass, những người trẻ như Long và Lợi đã có dịp nhìn lại “hệ điều hành sự nghiệp” của bản thân, đồng thời tiếp cận những góc nhìn thực tế về định vị cá nhân, phát triển năng lực và tiềm năng của nghề tư vấn tài chính.

Thay vì đưa ra một câu trả lời sẵn có, The 1 MasterClass tạo cơ hội để người trẻ hiểu mình, hiểu nghề và nhìn rõ hơn những khả năng phát triển trước khi quyết định đâu là con đường đáng để đầu tư lâu dài.

Từ nhìn thấy hướng đi đến bắt đầu xây dựng sự nghiệp

Nếu Long và Lợi đang đứng trước những lựa chọn mới, thì chị Ngọc Thúy đã tìm thấy câu trả lời của mình khi gia nhập đội ngũ tư vấn viên tài chính thế hệ mới RED+ tại Prudential.

Từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, Thúy xác định đây là nghề mình muốn gắn bó lâu dài. Vì vậy, điều chị tìm kiếm ở môi trường mới không chỉ là một công việc, mà còn là cơ hội để nhìn thấy mình có thể phát triển đến đâu.

Câu chuyện định vị bản thân tại The 1 MasterClass vì thế đặc biệt gây ấn tượng với chị: “Trước giờ chị đi làm, chị chưa từng nghĩ rằng mình phải định vị bản thân. Nên khi nghe chủ đề đó, chị thấy rất hữu ích,” chị Thúy chia sẻ.

Chiến dịch “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” của Prudential góp phần nâng tầm đội ngũ tư vấn viên tài chính thế hệ mới chuyên nghiệp và bền vững.

Ngay từ những trải nghiệm đầu tiên với RED+, chị ấn tượng với cách đội ngũ đào tạo chú trọng khơi gợi tư duy và năng lực, khuyến khích mỗi người tìm ra “màu sắc” riêng thay vì chỉ tập trung vào kiến thức nghề nghiệp.

Với Thúy, đó chính là nền tảng cho một mục tiêu dài hơn: từng bước đạt được những cột mốc mới trong nghề, phát triển lên những vị trí cao hơn và nâng cao khả năng đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp tài chính phù hợp, thiết thực hơn.

Đi đường dài cần nhiều hơn nỗ lực cá nhân

Nếu Thúy đại diện cho một khởi đầu mới, hành trình của chị Nguyễn Thị Kim Quyên, Tư vấn viên MDRT & Quản lý Tư vấn viên RED+có 5 năm gắn bó cùng Prudential, lại cho thấy một góc nhìn khác về những gì có thể được xây dựng theo thời gian.

Theo chị Quyên, nghề tư vấn tài chính đòi hỏi khả năng xây dựng mối quan hệ, liên tục cập nhật kiến thức và kiên trì phát triển năng lực. Nhưng sự trưởng thành đó không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân.

“Khi mình gặp khó khăn, mình luôn có những người leader cho mình lời khuyên và vạch cho mình con đường,” chị Quyên chia sẻ.

Từ Long và Lợi đang tìm kiếm hướng đi, Thúy vừa bắt đầu một chặng đường mới, đến Quyên với bảy năm xây dựng vị thế trong nghề, mỗi người đang ở một điểm khác nhau trên hành trình sự nghiệp.

Những câu chuyện ấy cho thấy một sự nghiệp bền vững không nhất thiết bắt đầu bằng việc đã có mọi câu trả lời, mà từ việc hiểu mình muốn gì, lựa chọn một hướng đi đáng để đầu tư và có nền tảng phù hợp để liên tục tiến về phía trước.

Đó cũng là tinh thần Prudential hướng đến qua chiến dịch “Khởi đầu từ vị thế Tiên phong.”

Với những người trẻ mong muốn theo đuổi nghề tư vấn tài chính một cách nghiêm túc và lâu dài, chiến dịch không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về lộ trình phát triển và những năng lực cần xây dựng để tiến xa trong nghề.

Qua đó, Prudential mong muốn góp phần thay đổi góc nhìn về nghề tư vấn bảo hiểm và xây dựng một thế hệ tư vấn viên tài chính mới có tư duy nghề nghiệp dài hạn và tinh thần chủ động để tạo ra những giá trị bền vững cho bản thân, khách hàng và cộng đồng.

Tìm hiểu thêm về chương trình “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn tài chính cùng Prudential tại đây : https://vietcetera.com/the1hubbyprudential