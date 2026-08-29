Đồng USD tăng mạnh sau tín hiệu cứng rắn từ Chủ tịch Fed

Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với sự bứt phá mạnh mẽ của đồng USD. Đồng bạc xanh đã phục hồi toàn bộ mức giảm ghi nhận trong tuần trước đó và chạm mức cao nhất trong gần hai tuần, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh có bài phát biểu đầu tiên mang đậm màu sắc "diều hâu" tại Hội nghị chuyên đề kinh tế thường niên Jackson Hole.

Chốt phiên 28/8, chỉ số đồng USD (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - tăng 0,55% lên 99,703. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã ghi nhận mức tăng khoảng 1%, bù đắp hoàn toàn đợt bán tháo hồi tuần trước, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ biến động mạnh.

Động lực chính sau đà tăng của đồng USD là bài phát biểu rất được mong đợi của ông Kevin Warsh. Chủ tịch Fed đã đề cập đến nhiều chủ đề, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến các định hướng chính sách tương lai.

Đáng chú ý nhất, ông nhấn mạnh xu hướng lạm phát cơ bản tại Mỹ chưa có cải thiện đáng kể, đồng thời tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của Fed vẫn là duy trì sự ổn định giá cả.

Phát biểu của ông Warsh được đưa ra trong thời điểm Fed đang đối mặt với nhiều sức ép: lạm phát dai dẳng, giá dầu tăng cao do xung đột kéo dài tại Trung Đông, cùng với dữ liệu việc làm suy yếu.

Những yếu tố trái chiều này đã gây ra sự chia rẽ trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), khi ba chủ tịch khu vực phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng 7/2026.

Tuy nhiên, với nhận định của ông Warsh rằng thị trường lao động hiện đã đạt trạng thái toàn dụng nhưng rủi ro lạm phát lại đáng lo ngại hơn, giới đầu tư lập tức gia tăng kỳ vọng về một đợt thắt chặt chính sách.

Theo công cụ FedWatch của tập đoàn CME, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9/2026 đã vọt lên hơn 57%, so với mức khoảng 35% của ngày hôm trước.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Deutsche Bank nhận định bài phát biểu của ông Warsh mang định hướng "diều hâu" rõ rệt. Theo họ, trừ khi các dữ liệu kinh tế sắp tới sụt giảm nghiêm trọng, nếu không Fed gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Chín.

Deutsche Bank vẫn duy trì dự báo Fed sẽ tăng tổng cộng 50 điểm cơ bản trong năm nay, trải đều trong hai cuộc họp vào tháng Chín và tháng 12.

Sức ép từ kỳ vọng tăng lãi suất đã lan rộng sang thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, đẩy lợi suất kỳ hạn 10 năm và 2 năm lần lượt tăng 5,9 và 12 điểm cơ bản. Lợi suất tăng đồng nghĩa với chi phí đi vay của doanh nghiệp và người tiêu dùng cao hơn, từ đó tạo thêm lực đỡ cho đồng USD.

Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng bạc xanh đã đẩy hàng loạt ngoại tệ lớn vào thế phòng ngự. Đồng euro giảm xuống 1,1580 USD đổi 1 euro từ mức 1,1649 USD của phiên trước. Đồng bảng Anh cũng lùi về 1,3531 USD đổi 1 bảng.

Tại châu Á, đồng yen Nhật đã suy yếu và chạm mốc 160,14 yen đổi 1 USD - mức cao nhất kể từ đợt can thiệp tỷ giá lịch sử của Mỹ và Nhật Bản hồi cuối tháng Bảy.

Ngưỡng 160 này từng là "lằn ranh đỏ" kích hoạt các động thái can thiệp trong quá khứ, khiến thị trường hiện đang theo dõi sát sao phản ứng từ giới chức Tokyo.

Ở chiều ngược lại, đồng won Hàn Quốc lại ghi nhận tuần tăng giá 0,5% so với đồng USD, sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) quyết định tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp lên mức cao nhất trong 18 tháng.

Đáng chú ý trên thị trường tiền tệ tuần qua là đà giảm mạnh 1% của đồng CAD so với đồng USD, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Washington và Ottawa tiếp tục leo thang căng thẳng với các đòn áp thuế trả đũa lẫn nhau.

Dù dữ liệu mới công bố cho thấy kinh tế Canada trong quý 2/2026 tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 3,3% (vượt xa dự báo 2,5% của Ngân hàng Trung ương Canada), giới phân tích cảnh báo nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với rủi ro lớn từ cuộc chiến thương mại với nước láng giềng./.

Đồng USD chạm mức thấp nhất kể từ tháng Năm Lực cản chính đối với đồng USD trong tuần giao dịch vừa qua là một loạt các số liệu kinh tế củng cố dự đoán Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng Chín.