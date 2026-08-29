Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, thanh khoản tiếp tục dồi dào

Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), trong phiên giao dịch cuối tuần, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND giảm tại kỳ hạn qua đêm và 1 tháng, trong khi kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên và kỳ hạn 2 tuần tăng so với phiên trước.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm 0,35 điểm phần trăm, xuống còn 1,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm 0,8 điểm phần trăm, còn 6,55%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giữ ở mức 6,3%/năm và kỳ hạn 2 tuần tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 6,6%/năm.

Diễn biến đáng chú ý nhất nằm ở kỳ hạn qua đêm khi mức lãi suất này đã giảm nhanh qua các phiên đầu tuần. Ngày 24/8, lãi suất qua đêm ở mức 4%/năm, sau đó giảm xuống 2,5%/năm trong phiên 25/8 và còn 2%/năm vào ngày 26/8. Với mức 1,2%/năm trong phiên 27/8, lãi suất qua đêm đã giảm tổng cộng 2,8 điểm phần trăm chỉ sau 4 phiên, tương đương giảm 70% so với đầu tuần.

Ở các kỳ hạn còn lại, diễn biến không hoàn toàn đồng nhất. Nếu lãi suất 1 tháng giảm từ 7,2%/năm ngày 24/8 xuống 6,9%/năm ngày 26/8 và tiếp tục về 6,55%/năm trong phiên 27/8, thì kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với kỳ hạn qua đêm. Điều này cho thấy mức giảm mạnh trong những phiên gần đây tập trung chủ yếu ở các khoản vay mượn vốn có thời hạn rất ngắn, thay vì diễn ra đồng đều trên toàn bộ các kỳ hạn.

Như vậy, sau 4 phiên giao dịch đầu tuần, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm mạnh 2,8 điểm phần trăm, trong khi kỳ hạn 1 tháng giảm 0,65 điểm phần trăm. Ngược lại, kỳ hạn 2 tuần tăng từ 6,35%/năm ngày 25/8 lên 6,6%/năm trong phiên 27/8, còn kỳ hạn 1 tuần duy trì ở mức 6,3%/năm.

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Lãi suất liên ngân hàng là mức lãi suất áp dụng đối với hoạt động vay mượn vốn giữa các ngân hàng và tổ chức tín dụng, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, thanh toán hoặc cân đối trạng thái thanh khoản tạm thời. Trong đó, kỳ hạn qua đêm thường được theo dõi sát do phản ánh tương đối nhanh cung-cầu nguồn vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng.

Theo các chuyên gia, việc lãi suất qua đêm giảm nhanh trong những phiên gần đây cho thấy chi phí vay mượn vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng đã hạ đáng kể so với đầu tuần. Diễn biến này phản ánh trạng thái thanh khoản ngắn hạn của hệ thống đang thuận lợi hơn, trong khi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết lượng tiền trên thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở, với quy mô bơm ròng được thực hiện linh hoạt theo từng phiên.

Trong khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh trong những phiên gần đây, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao ở nhiều kỳ hạn.

Đa số các ngân hàng thương mại cổ phần đều niêm yết lãi suất tiền gửi từ 7%-7,8%/năm, trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank duy trì lãi suất 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng.

Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng trong một số trường hợp có thể hưởng mức lãi suất cao hơn nữa thông qua các chương trình ưu đãi hoặc mã giới thiệu do nhân viên ngân hàng cung cấp. Cá biệt, mức lãi suất tiền gửi thỏa thuận có thể lên tới 8,7%/năm, thậm chí 9,4%/năm tại một số đơn vị.

Với giao dịch bằng đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng không thay đổi ở tất cả kỳ hạn. Theo đó, lãi suất qua đêm ở mức 3,65%/năm; 1 tuần ở 3,7%/năm; 2 tuần là 3,76%/năm và 1 tháng ở 3,81%/năm.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở các kỳ hạn 5 năm và 10 năm trong khi đi ngang ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên ở kỳ hạn 3 năm là 3,7%; 5 năm là 4,27%; 7 năm là 4,32%; 10 năm là 4,45% và 15 năm là 4,58%.

Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày, 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 63 ngày, 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%.

Có hơn 13.569 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có gần 3.973 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 9.596 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên hôm qua. Có hơn 200.982 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố./.

Tín dụng tăng nhanh, ngân hàng đối mặt áp lực nguồn vốn Tín dụng tiếp tục tăng mạnh trong khi huy động vốn chưa theo kịp đang tạo sức ép lên thanh khoản và chi phí vốn của các ngân hàng, khiến dư địa giảm lãi suất cho vay ngày càng thu hẹp.