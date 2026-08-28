Việt Nam học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc về dự trữ dầu

Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 28/8, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có chuyến thăm và làm việc tại Kho dự trữ sản phẩm hóa dầu (diesel) cơ sở Guri thuộc quản lý của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kinh nghiệm của Hàn Quốc và KNOC trong xây dựng, vận hành hệ thống dự trữ dầu quốc gia từ năm 1981, đặc biệt là quản lý an toàn, tổ chức xuất-nhập và luân chuyển hàng dự trữ cũng như khả năng huy động nguồn dự trữ khi thị trường xảy ra gián đoạn. Điều này thể hiện vai trò quan trọng của Kho Guri trong hệ thống dự trữ chiến lược sản phẩm dầu của Hàn Quốc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trong các tình huống biến động nguồn cung. Đây là những bài học thực tiễn rất có giá trị đối với Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chia sẻ Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu theo hướng hiện đại, an toàn và hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; trong đó, việc học hỏi kinh nghiệm về công nghệ kho chứa ngầm, quản lý vận hành và ứng phó rủi ro là nhu cầu thiết thực.

Bộ trưởng đề nghị KNOC chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành kho dự trữ sản phẩm dầu (đặc biệt là kho chứa ngầm) cũng như các hệ thống khác; phối hợp tổ chức chương trình đào tạo cán bộ Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác hiện có, nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp với nhu cầu và quy định pháp luật của mỗi nước, qua đó góp phần nâng cao năng lực dự trữ, đa dạng hóa các công cụ bảo đảm nguồn cung và tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống gián đoạn năng lượng.

Bộ trưởng đề doanh nghiệp hai bên thiết lập các đầu mối trao đổi để tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng các kho dự trữ dầu trong thời gian tới.

Cùng đó, Bộ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu là một trong những yếu tố quan trọng để củng cố an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm nguồn cung cho sản xuất và đời sống.

Chuyến thăm và làm việc tại Cơ sở dự trữ dầu Guri là dịp để phía Việt Nam tham khảo trực tiếp kinh nghiệm của Hàn Quốc trong tổ chức hệ thống dự trữ dầu quốc gia, đồng thời mở rộng trao đổi thực chất giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh năng lượng./.

Xã hội hóa để hiện thực mục tiêu dự trữ xăng dầu Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và thực hiện cơ chế xã hội hóa sẽ giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia lên khoảng 90 ngày nhập ròng vào năm 2030.