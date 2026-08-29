Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Tắc Thủ gần 4.000 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Tắc Thủ với quy mô 345ha, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển các ngành chế biến, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ gắn với lợi thế về nguyên liệu, năng lượng và logistics của địa phương.

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Cà Mau vừa tổ chức, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Tắc Thủ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hạ tầng Việt Nam (HTVN), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL).

Theo thông tin từ SAIGONTEL, dự án có quy mô khoảng 345ha tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4.000 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 70 năm.

Dự án được định hướng thu hút các ngành sản xuất, chế biến gắn với nguồn nguyên liệu, năng lượng và điều kiện logistics của khu vực.

Các lĩnh vực chế biến sâu nông, thủy sản; kho lạnh và logistics; năng lượng và các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ được xác định là những nhóm ngành có khả năng khai thác lợi thế của địa phương.

Định hướng này dựa trên lợi thế về nguyên liệu và điều kiện sản xuất của Cà Mau. Địa phương có thế mạnh về kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp và sinh khối. Sản lượng thủy sản của tỉnh năm 2026 dự kiến khoảng 1,3 triệu tấn, sản lượng lúa khoảng 1,8 triệu tấn và sản lượng tôm chế biến khoảng 386.450 tấn. Nguồn nguyên liệu tại chỗ tạo cơ sở để phát triển các ngành chế biến sâu, thực phẩm và sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh nguồn nguyên liệu, Cà Mau có nền tảng năng lượng với Cụm Khí- Điện-Đạm Cà Mau và hai nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, cùng tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Đây là những yếu tố có thể hỗ trợ thu hút các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và công nghiệp sau khí.

Về giao thông, tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đang được triển khai, trong khi hệ thống sông ngòi tạo điều kiện phát triển vận tải thủy nội địa. Các yếu tố này có thể hỗ trợ kết nối hàng hóa từ Cà Mau với các trung tâm tiêu thụ trong vùng và các đầu mối cảng biển của khu vực.

Trên nền tảng đó, Khu công nghiệp Tắc Thủ được định hướng phát triển gắn với vùng nguyên liệu, kết nối giao thông, hệ sinh thái công nghiệp và yêu cầu về môi trường. Dự án nằm trong khu vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản và sinh khối, được định hướng phục vụ chế biến sâu và tận dụng phụ phẩm.

Phía Đông Khu công nghiệp Tắc Thủ giáp sông Ông Đốc, phía Tây giáp đường Võ Văn Kiệt, tạo điều kiện kết hợp vận tải đường thủy và đường bộ. Dự án cũng tiếp giáp Khu công nghiệp Khánh An và nằm gần Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau, qua đó có khả năng kết nối với hạ tầng, năng lượng và các ngành công nghiệp bổ trợ.

Đặc biệt, trong định hướng phát triển hạ tầng, dự án cũng đặt ra các yêu cầu về môi trường, gồm hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng thông minh, tích hợp năng lượng xanh và bố trí hơn 15% diện tích cho cây xanh, hành lang sinh thái.

Việc phát triển thêm không gian công nghiệp tại Cà Mau diễn ra trong bối cảnh địa phương có nguồn nguyên liệu lớn, song khoảng cách tới các trung tâm công nghiệp và thị trường tiêu thụ vẫn là yếu tố cần tính đến.

Với vị trí và hạ tầng kết nối dự kiến, Khu công nghiệp Tắc Thủ được định hướng khai thác lợi thế về nguyên liệu, năng lượng và logistics, hỗ trợ phát triển các ngành chế biến và sản xuất tại chỗ.

HTVN là doanh nghiệp thực hiện dự án. Theo thông tin từ SAIGONTEL, HTVN sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong các khâu từ khảo sát, lựa chọn phương án đầu tư đến triển khai xây dựng và vận hành dự án./.

Cà Mau ký kết, trao quyết định đầu tư với tổng vốn hơn 479.000 tỷ đồng "Cà Mau - Cực tăng trưởng mới, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư" không chỉ là thông điệp xúc tiến đầu tư mà phải trở thành mục tiêu, cam kết hành động của hệ thống chính trị Cà Mau trong giai đoạn mới.