Canada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ

Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp hơn với các mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa Canada.

Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne ngày 28/8 cho biết quyết định này nhằm củng cố các ngành công nghiệp trong nước và điều chỉnh phản ứng thuế quan của Canada theo hướng tương ứng hơn với chính sách của Mỹ.

Ông John Fragos, Thư ký báo chí của Bộ trưởng Champagne, nêu rõ danh sách thuế trả đũa được xây dựng sau khi chính phủ liên bang tham vấn các bên liên quan cùng các tỉnh và vùng lãnh thổ. Việc loại hải sản khỏi danh sách một phần nhằm tránh tạo ấn tượng rằng Canada đang leo thang căng thẳng thương mại, do Mỹ hiện không áp thuế đối với hải sản nhập khẩu từ Canada.

Các mặt hàng mới của Mỹ bị Canada áp mức thuế 50% gồm than củi; ấn phẩm in và tranh ảnh; các sản phẩm từ thạch cao như ván, tấm và gạch; vật liệu dùng trong vận chuyển và đóng gói hàng hóa như chai, bình, lọ và nồi; cùng dây đồng.

Trước đó, ngày 25/8, Chính phủ Canada công bố kế hoạch áp thuế đối kháng đối với khoảng 700 sản phẩm của Mỹ, từ mỹ phẩm, điện thoại thông minh đến thiết bị nhà bếp. Các mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9. Ottawa cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ CAD cho người lao động và doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra sau khi Canada và Mỹ không đạt được thỏa thuận thương mại sau nhiều tuần đàm phán. Mỹ sau đó áp mức thuế 50% đối với hơn 20 tỷ CAD hàng hóa Canada, trong đó có cả một số mặt hàng nằm trong Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA).

Bộ trưởng Champagne cho hay việc điều chỉnh danh sách thuế nhằm phục vụ lợi ích của Canada và có thể tiếp tục được cập nhật. Các quan chức chính phủ cũng cho biết mức thuế đối với từng sản phẩm của Mỹ được thiết kế để tương ứng với mức thuế Mỹ áp lên cùng loại hàng hóa của Canada.

Ngành hải sản Canada hoan nghênh quyết định loại sản phẩm này khỏi danh sách trả đũa. Ông Nat Richard, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Chế biến Tôm hùm, cho biết các nhà chế biến Canada phụ thuộc lớn vào nguồn tôm hùm từ bang Maine và các bang Đông Bắc Mỹ.

Nếu bị áp thuế cao, việc nhập nguyên liệu từ Mỹ sẽ trở nên rất khó khăn, có thể khiến nhiều nhà máy chế biến tại vùng Maritimes và các khu vực khác của Canada phải đóng cửa, đồng thời ảnh hưởng đến ngư dân Mỹ.

Theo ông Richard, thương mại tôm hùm giữa Canada và Mỹ có tính liên kết chặt chẽ, vì vậy việc áp thuế theo bất kỳ chiều nào cũng có thể gây xáo trộn lớn cho ngành./.

Mỹ cân nhắc thuế bán dẫn, xem xét thêm biện pháp thương mại đối với Canada Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp thuế mới đối với các sản phẩm bán dẫn nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời xem xét biện pháp thương mại bổ sung trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Canada.