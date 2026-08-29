Mỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/8 cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận và kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ này, trong động thái có thể định hình lại quan hệ năng lượng giữa Washington và Caracas.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thỏa thuận được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump, với sự phối hợp của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân.

Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế Mỹ.

Động thái trên được công bố chỉ một ngày sau khi các nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang đàm phán với Caracas về việc bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với các mỏ dầu của Venezuela.

Các cuộc đàm phán liên quan đến 17 mỏ dầu, trong đó có các mỏ tại Vành đai Orinoco và khu vực hồ Maracaibo.

Các nguồn tin trước đó cho biết Washington đang xem xét cơ chế cho phép các công ty Mỹ phát triển những mỏ dầu được lựa chọn, với nguồn dầu khai thác được bảo đảm cung cấp cho thị trường Mỹ.

Một phương án được thảo luận là cho thuê các mỏ, sau đó tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để các nhà sản xuất Mỹ tham gia khai thác.

Venezuela hiện sở hữu khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh, thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Một số nguồn tin Mỹ cho biết các mỏ đang được đàm phán có tổng trữ lượng khoảng 90 tỷ thùng, trong khi tuyên bố của Tổng thống Trump đề cập hơn 65 tỷ thùng nằm dưới sự kiểm soát phần lớn của Mỹ.

Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela sau nhiều năm suy giảm sản lượng và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang chịu sức ép phải kiểm soát giá nhiên liệu trong nước và bổ sung dự trữ dầu chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch có thể đối mặt với những trở ngại pháp lý và chính trị tại Venezuela.

Luật hiện hành hạn chế việc chuyển quyền kiểm soát tài nguyên dầu khí cho nước ngoài, trong khi vai trò và tính hợp pháp của chính quyền lâm thời Venezuela cũng có thể trở thành vấn đề gây tranh cãi.

Giới phân tích cũng lưu ý việc khai thác các mỏ dầu mới đòi hỏi đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng, vận chuyển và an ninh. Một số mỏ hiện thiếu hạ tầng cần thiết hoặc bị xuống cấp sau nhiều năm thiếu đầu tư, do đó việc đạt được thỏa thuận trên giấy tờ chưa đồng nghĩa với việc sản lượng dầu của Venezuela sẽ nhanh chóng tăng mạnh.

Nếu được triển khai đầy đủ, thỏa thuận sẽ đánh dấu mức độ can dự trực tiếp chưa từng có của Mỹ vào ngành dầu khí Venezuela, đồng thời củng cố chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng cường an ninh năng lượng và mở rộng ảnh hưởng kinh tế của Mỹ tại Tây bán cầu./.

Mỹ đàm phán thỏa thuận thuê mỏ dầu 100 năm tại Venezuela Các cuộc thảo luận diễn ra giữa giới chức 2 nước bao gồm đề xuất Mỹ thuê nhiều mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn 100 năm, mặc dù các nhà đàm phán nhấn mạnh điều khoản linh hoạt và có thể thay đổi.