Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mở đường thành lập Học viện Không gian Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/8 đã ký sắc lệnh hành pháp khởi động tiến trình thành lập Học viện Không gian Mỹ nhằm đào tạo nhân lực cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Lực lượng Không gian Mỹ và ngành công nghiệp vũ trụ dân sự đang phát triển nhanh chóng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Trump công bố sáng kiến trên tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, bang Texas, trong sự kiện trao Huân chương Danh dự Quốc hội về Không gian cho các phi hành gia thuộc phi hành đoàn Artemis II.

Tổng thống Trump cho biết học viện mới sẽ tương tự các học viện quân sự như West Point (Lục quân), Annapolis (Hải quân) và Học viện Không quân, nhưng tập trung vào lĩnh vực không gian.

Theo sắc lệnh, một Ủy ban Tổng thống về Học viện Không gian Mỹ được thành lập và do Quản trị viên NASA Jared Isaacman làm chủ tịch. Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng các đề xuất về cơ cấu quản trị, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn tuyển sinh, nghĩa vụ phục vụ sau tốt nghiệp, địa điểm đặt học viện và những yêu cầu lập pháp cần thiết. Ủy ban phải trình báo cáo lên Tổng thống trong vòng 120 ngày.

Sắc lệnh là bước khởi đầu cho việc thành lập học viện, chưa trực tiếp thành lập một cơ sở đào tạo hoàn chỉnh. Việc triển khai cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các khuyến nghị của ủy ban, quyết định của Tổng thống và những hành động lập pháp cần thiết.

Sáng kiến trên tiếp nối một loạt chính sách của Tổng thống Trump trong lĩnh vực không gian. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã thúc đẩy thành lập Lực lượng Không gian-quân chủng mới đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ khi Không quân được thành lập hơn 70 năm trước.

Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã ban hành nhiều chỉ thị chính sách không gian, trong đó yêu cầu NASA đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng và tiến tới các mục tiêu thám hiểm xa hơn thông qua chương trình Artemis, đồng thời thúc đẩy phát triển hoạt động không gian thương mại và tăng cường an ninh mạng đối với các hệ thống không gian.

Nhà Trắng cho rằng việc duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong không gian phụ thuộc không chỉ vào công nghệ mà còn vào chất lượng nguồn nhân lực.

Không gian được xác định là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ của Mỹ.

Theo Nhà Trắng, Mỹ đã tiếp tục đẩy mạnh chương trình Artemis và đưa phi hành gia trở lại khu vực quỹ đạo Mặt Trăng trong năm 2026. Chính quyền Trump cũng đặt mục tiêu mở rộng mạnh hoạt động phóng và tái nhập khí quyển trên lãnh thổ Mỹ, hướng tới hơn 1.000 vụ phóng và tái nhập mỗi năm vào năm 2030./.

NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng Căn cứ Mặt Trăng sẽ được xây dựng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài đến năm 2029, tập trung vào thám hiểm bằng robot và thử nghiệm công nghệ trong môi trường Mặt Trăng.