Tuyên Quang khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 670 tỷ đồng

Sáng 29/8, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, Công ty Cổ phần An Thịnh Việt tổ chức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội phường Minh Xuân (Tuyên Quang).

Dự án Khu nhà ở xã hội phường Minh Xuân, tên thương mại An Thịnh Việt Holding được triển khai trên diện tích gần 9.000m2, tổng mức đầu tư trên 674 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.500 người.

Theo thiết kế, sau khoảng 2 năm thi công, dự án dự kiến cung cấp 497 căn hộ nhà ở xã hội. Công trình chung cư cao tối đa 18 tầng, 1 tầng hầm với các hạng mục nhà ở thương mại, thương mại-dịch vụ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, cây xanh, đường giao thông nội bộ và bãi đỗ xe.

Đây là một trong những dự án có ý nghĩa thiết thực trong phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, góp phần đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân, nhất là người thu nhập thấp, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách; đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị Tuyên Quang.

Tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền phường Minh Xuân và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị các điều kiện để dự án được khởi công đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, nhà ở là nhu cầu thiết yếu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi người dân và gia đình. Có chỗ ở an toàn, ổn định không chỉ giúp người dân "an cư, lạc nghiệp", nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện tái tạo sức lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển nhà ở phải gắn với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển nhà ở và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Giai đoạn 2026-2030, Tuyên Quang phấn đấu triển khai khoảng 4.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại các khu vực có nhu cầu, từng bước hình thành hệ thống nhà ở đồng bộ, văn minh, phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, việc khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội phường Minh Xuân là kết quả cụ thể của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và chuẩn bị tích cực của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư; đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và quyết tâm của tỉnh trong chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công tập trung nguồn lực, máy móc, thiết bị hiện đại; tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và phường Minh Xuân tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch, sớm đưa vào vận hành, phục vụ nhu cầu về nhà ở của nhân dân.

Việc khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội phường Minh Xuân trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 góp phần tạo thêm nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, là bước cụ thể trong thực hiện mục tiêu phát triển đô thị văn minh, hiện đại và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

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