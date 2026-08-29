TP Hồ Chí Minh chỉnh trang đô thị, Đà Nẵng khởi công hạ tầng khu công nghiệp

Khởi công loạt dự án chỉnh trang trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công, khánh thành 16 dự án về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở xã hội nhằm góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Điểm nhấn của loạt công trình được khởi công xây dựng là Dự án nhà ở xã hội trong Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà-Gạo trên địa bàn Quận 1 cũ. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 16.370 tỷ đồng, với tổng số căn hộ tái định cư được xây dựng là 2.253 căn, hoàn thành và bàn giao vào năm 2029. Trong đó, kinh phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 11.000 tỷ đồng, kinh phí xây dựng gần 2.900 tỷ đồng, còn lại là chi phí cho các hoạt động di dời hạ tầng kỹ thuật, lãi vay, dự phòng và các chi phí liên quan.

Tại khu Mả Lạng (khu tứ giác giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi-Cống Quỳnh-Nguyễn Cư Trinh-Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh) có diện tích 3,77 ha, sẽ thực hiện các hạng mục xây trường học liên cấp 1-2, khu nhà tái định cư gồm chung cư nhà ở xã hội khoảng 38 tầng (1.400 căn hộ) và 93 căn nhà ở thấp tầng.

Tại khu Chợ Gà-Gạo (phường Bến Thành), diện tích 4.350 m2, dự án tiến hành xây chung cư nhà ở xã hội với quy mô 35 tầng, gồm 760 căn hộ.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khu Mả Lạng hiện là khu dân cư đông đúc nằm giữa trung tâm thành phố, phần lớn nhà ở đã xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, hệ thống hẻm nhỏ hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Dự án triển khai tại đây ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất, liên quan tới 1.459 hộ dân với 4.693 nhân khẩu.

Khu vực Chợ Gà-Gạo cũng là khu dân cư lâu đời tọa lạc tại trung tâm thành phố với hạ tầng giao thông chật hẹp, nhiều căn nhà xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, từng nhiều lần xảy ra các vụ hỏa hoạn. Gói dự án thực hiện tại khu vực này tác động đến khoảng 252 căn nhà, liên quan tới 192 hộ dân với 744 nhân khẩu.

Dịp này, thành phố khởi công dự án cải thiện môi trường nước địa bàn Bình Dương trước đây, với tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng, trong đó có gói thầu nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Thuận An, tăng thêm 20.000 m3/ngày. Khởi công dự án xây mới khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (phường An Đông) với vốn đầu tư 510 tỷ đồng, nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, góp phần nâng chất lượng khám chữa bệnh và phát triển kỹ thuật điều trị chuyên sâu của bệnh viện.

(Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Cùng đó là 5 dự án nhà ở xã hội, gồm: Khu đô thị nhà ở xã hội xã Bà Điểm (64.053 tỷ đồng), dự án nhà ở xã hội trong Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà-Gạo ở phường Bến Thành (16.369 tỷ đồng), chung cư nhà ở xã hội Đông Thành-phường Tân Đông Hiệp (808 tỷ đồng), dự án Căn hộ Lê Thành Tân Tạo 2 (367 tỷ đồng) và cụm nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước-Đô thị mới Nam Thành phố (307 tỷ đồng).

TP. Hồ Chí Minh cũng khánh thành, đưa vào sử dụng 3 công trình trường học, gồm: Trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp) được xây mới và cải tạo; Trường Trung học phổ thông Trần Văn Giàu (phường Bình Lợi Trung) được nâng cấp và Trường Trung học phổ thông Marie Curie (phường Xuân Hòa) được nâng cấp, cải tạo một số khu nhà học.

Đà Nẵng khởi công xây dựng loạt dự án tại Khu công nghiệp Nam Thăng Bình

Tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình khởi công xây dựng Khu nhà xưởng cho thuê, Nhà máy xử lý nước thải và Hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B-Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án tại Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Các dự án khởi công có tổng vốn đầu tư 1.098 tỷ đồng gồm: Khu nhà xưởng cho thuê có quy mô khoảng 18 ha, vốn đầu tư 670 tỷ đồng, nhằm cung cấp không gian sản xuất sẵn sàng cho các doanh nghiệp đầu tư mới hoặc mở rộng hoạt động; Nhà máy xử lý nước thải có công suất 4.200 m³/ngày đêm, vốn đầu tư 160 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường tập trung của khu công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 2 có quy mô khoảng 29,5 ha, vốn đầu tư 268 tỷ đồng, nhằm mở rộng quỹ đất có hạ tầng và nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án thứ cấp.

Việc triển khai đồng bộ 3 hạng mục sẽ tạo sự kết nối giữa không gian sản xuất, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý môi trường; qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa nhà máy vào hoạt động và góp phần thu hút các dự án sản xuất sạch, công nghệ cao, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIN Corporation, đại diện chủ đầu tư, nhấn mạnh, hạ tầng và xúc tiến đầu tư phải song hành - để ngày hạ tầng hoàn thành cũng chính là ngày nhà đầu tư bước chân vào chứ không phải chờ đợi. Chủ đầu tư đặt mục tiêu từ đầu năm 2027, các nhà máy đầu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ bắt đầu hoạt động tại Phân khu B.

Khu công nghiệp Nam Thăng Bình-Phân khu B được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh và thông minh, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và kiểm soát môi trường.

Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, tăng khả năng thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm, đóng góp nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Dự án có quy mô khoảng 346 ha tại các xã Thăng Điền và Thăng Trường, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.043 tỷ đồng. Sau gần 9 tháng triển khai, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khung, giao thông, cấp thoát nước và chiếu sáng đã được tập trung thi công; mặt bằng tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu triển khai các hạng mục tiếp theo và chuẩn bị đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục, bền vững theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, Đà Nẵng xác định việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, sinh thái và công nghệ cao là nhiệm vụ then chốt, mang tính đột phá chiến lược.

Lễ khởi công các dự án tại Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Việc khởi công các dự án trong khu công nghiệp Nam Thăng Bình là mốc đột phá quan trọng để cụ thể hóa mô hình Khu công nghiệp sinh thái, đa ngành, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Dự án hứa hẹn sẽ tạo ra mặt bằng nhà xưởng sản xuất chuẩn mực, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có thương hiệu toàn cầu, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị chủ đầu tư, phấn đấu tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ, tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị hiện đại để thi công quyết liệt, bảo đảm hoàn thiện toàn bộ hạ tầng phân kỳ 1 và hoàn thành các hạng mục khởi công hôm nay đúng và vượt tiến độ đề ra. Nghiêm túc thực hiện đúng mô hình Khu công nghiệp sinh thái, đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan đạt chuẩn quốc tế. Đặt tiêu chuẩn chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

Cùng đó, xây dựng chiến lược thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ hiện đại, suất đầu tư cao, ít phát thải, đóng góp giá trị gia tăng lớn; phối hợp địa phương ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại chỗ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và chia sẻ trách nhiệm xã hội với Nhân dân vùng dự án...

Thành phố cam kết sẽ chỉ đạo sát sao các cấp chính quyền và Nhà đầu tư chăm lo tốt nhất công tác tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, đảm bảo cuộc sống của bà con nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ./.

Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án và khánh thành 11 công trình dịp Quốc khánh 2/9 Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng với hệ thống hạ tầng Thủ đô như đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục là đoạn tuyến cuối góp phần khép kín đường Vành đai 1; các công trình thoát nước, chống úng ngập.

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