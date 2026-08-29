Bắc Ninh: Nước sông tiếp tục rút, ngập lụt giảm nhanh

Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giảm, đến 7 giờ ngày 29/8, chỉ còn sông Thương tại trạm Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương trên mức báo động I; các trạm còn lại đều dưới báo động I. Cùng với nước sông rút, tình hình ngập lụt, chia cắt tại các khu dân cư giảm rõ rệt.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, từ 16 giờ ngày 28/8 đến 7 giờ ngày 29/8, mực nước tại 5/5 trạm thủy văn chính đều giảm. Trong đó, mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương giảm 0,46m, sông Cầu tại Phúc Lộc Phương giảm 0,41m, sông Lục Nam tại trạm Lục Nam giảm 0,35m, sông Cầu tại Đáp Cầu giảm 0,23m và sông Thương tại Cầu Sơn giảm 0,14m.

Đến 7 giờ ngày 29/8, mực nước sông Thương tại Cầu Sơn còn cao hơn báo động I 0,72m và tại Phủ Lạng Thương cao hơn báo động I 0,60m; các trạm Phúc Lộc Phương, Đáp Cầu và Lục Nam đều dưới báo động I. Mực nước các sông tiếp tục hạ tạo điều kiện mở các cống tiêu tự chảy tại những lưu vực đủ điều kiện, góp phần đẩy nhanh tiêu thoát nước trong đồng.

Cùng với nước sông rút, tình trạng ngập úng, chia cắt tại các khu dân cư giảm nhanh. Đến 7 giờ ngày 29/8, toàn tỉnh còn 1 hộ bị cô lập tại xã Tiên Lục và 20 hộ bị ngập tại xã Bố Hạ; không còn điểm ngập gây chia cắt, các tuyến đường đã đi lại bình thường.

So với chiều 28/8, số hộ bị cô lập giảm 44 hộ, số hộ bị ngập giảm 145 hộ.Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích cây trồng còn ngập khoảng 3.776,76ha, gồm 2.823,99ha lúa, 611,27ha rau màu và 341,50ha cây ăn quả. Các địa phương tiếp tục kiểm tra thực địa sau khi nước rút để phân loại, xác nhận mức độ thiệt hại.

Mực nước các hồ chứa cũng có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao. Đến 7 giờ ngày 29/8, tổng dung tích 42 hồ chứa đạt khoảng 340,68 triệu m³, tương đương 101,75% dung tích thiết kế; còn 17 hồ tràn qua tràn tự do, trong đó hồ Cấm Sơn có cột nước tràn lớn nhất 0,49m. Toàn tỉnh đang duy trì 322 máy bơm tiêu úng.

Trước tình hình trên, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục yêu cầu các địa phương tập trung hỗ trợ dứt điểm các hộ còn bị cô lập, bị ngập; kiểm tra, xác nhận diện tích và mức độ thiệt hại của cây trồng sau khi nước rút. Các đơn vị quản lý đê điều, thủy lợi tiếp tục kiểm tra đê, hồ chứa, trạm bơm, cống và các vị trí sạt lở; vận hành tiêu úng phù hợp với mực nước sông, ưu tiên khu dân cư và vùng sản xuất còn ngập.

Lãnh đạo phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác tiêu úng. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Các sở, ngành liên quan tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ khu vực còn ngập, cô lập; hướng dẫn xử lý sạt lở, giao thông, nhà ở và công trình; hướng dẫn phục hồi cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, vệ sinh thú y và xử lý môi trường sau ngập.

Trước đó, hồi 19 giờ ngày 28/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã rút lệnh báo động số II trên sông Thương tại trạm thủy văn Phủ Lạng Thương; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, vận hành tiêu úng, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và khắc phục hậu quả thiên tai./.

Bắc Ninh: Rút báo động III trên sông Thương, báo động II trên sông Cầu Dù lũ đang xuống, Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều; theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán khi cần thiết.