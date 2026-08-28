Nhiều nước sẵn sàng triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Nepal

Nhiều nước đang nỗ lực xác minh thông tin và sẵn sàng triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn khi lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc Nepal, giáp giới với Tây Tạng (Trung Quốc) ngày26/8 khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài.



Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia đang khẩn trương xác minh thông tin về công dân chưa thể liên lạc được sau thảm họa lũ lụt tại Nepal, đồng thời sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ khi có yêu cầu.

Ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết theo số liệu mới nhất dựa trên thông tin tổng hợp do gia đình, bạn bè và người sử dụng lao động cung cấp, tính đến 23h00 ngày 27/8, có 57 công dân Malaysia đang bị mất liên lạc sau trận lũ lụt tàn phá nghiêm trọng tại huyện Rasuwa thuộc Nepal.

Bộ Ngoại giao đã bố trí bộ phận chức năng hoạt động 24/24 để điều phối thông tin và hỗ trợ công dân Malaysia tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Nepal.



Cũng trong thông báo, cơ quan đại diện của Malaysia tại khu vực bị ảnh hưởng đang tiến hành đối chiếu thông tin với các cơ quan chức năng sở tại, đồng thời phối hợp với Nhóm Ứng phó khẩn cấp của Bộ Ngoại giao Nepal và Ban Du lịch Nepal để xác minh tình trạng của những người mất liên lạc.

Phía Malaysia hiện chưa nhận được thông tin liên quan đến công dân nước này trong số 31 người nước ngoài được lực lượng chức năng Nepal cứu hộ thành công, đồng thời khuyến cáo công dân đang sinh sống hoặc đi lại tại Nepal, đặc biệt ở những khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, nên duy trì cảnh giác, ưu tiên an toàn cá nhân và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại.



Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM) Nor Hisham Mohammad cho biết Đội Tác chiến Chiến thuật và Cứu nạn Đặc biệt Malaysia (STORM) đã sẵn sàng triển khai nhanh tới Nepal ngay khi nhận được yêu cầu.

Theo ông Nor Hisham, việc triển khai sẽ phụ thuộc vào đề nghị của Chính phủ Nepal cũng như sự điều phối của Bộ Ngoại giao Malaysia và Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia.

JBPM đã chuẩn bị nhân sự có chuyên môn và các giấy tờ cần thiết dựa trên kinh nghiệm từ những nhiệm vụ cứu hộ trước đây, trong đó có trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.



Tại Nepal, cảnh sát, lực lượng an ninh, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt và hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn buộc cơ quan chức năng phải huy động trực thăng để sơ tán và vận chuyển người bị thương.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một đội cứu hộ từ công ty bảo hiểm Harel của Israel dự kiến khởi hành đến Nepal để hỗ trợ tìm kiếm người Israel mất tích sau trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng.

Đoàn cứu hộ gồm khoảng 8 người Israel sẽ tìm kiếm nhóm du khách nước ngoài đi cùng nhóm người Israel quanh khu vực Chhuyang Wuwa (Headwa), gần cửa khẩu biên giới Nepal-Trung Quốc.

Theo thông tin nhận được, nhóm người Israel đang đi bộ đường dài cùng đoàn khách du lịch thì lũ lụt và sạt lở đất bất ngờ xảy ra, cắt đứt liên lạc và khiến đoàn bị lạc.



Công tác tìm kiếm diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn do thời tiết xấu và bất thường đã gây tàn phá trên diện rộng, làm tắc nghẽn đường sá và cô lập toàn bộ khu vực.

Nhóm cứu hộ Israel đang chuẩn bị hoạt động tại một vùng núi hẻo lánh, nơi có các khu vực hiện không thể tiếp cận bằng đường bộ. Nhóm mô tả đây là một chiến dịch cứu hộ phức tạp do địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.

Dự kiến, họ sẽ tiến hành tìm kiếm trên bộ kết hợp với thiết bị bay không người lái, hệ thống giám sát và các công nghệ khác.



Trong khi đó, đội ứng phó khẩn cấp của Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công trường xây dựng nhà máy thủy điện tại Nepal, nơi có 9 công dân nước này đang mất tích.

Đội ứng phó của Chính phủ Hàn Quốc đến thủ đô Kathmandu vào tối 27/8, trong khi các đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Công ty Doosan Enerbility và Công ty Năng lượng Đông Nam Hàn Quốc (KOEN) có mặt sáng 28/8.

Dù Chính phủ và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã huy động tổng cộng 6 trực thăng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng các phương tiện này chưa nhận được cấp phép bay từ chính quyền sở tại do lo ngại nguy cơ xảy ra đợt lũ mới.



Trước đó, 9 trong số 10 công nhân của Doosan bị mắc kẹt tại một khu vực khác đã được trực thăng quân sự Nepal đưa đến nơi an toàn hôm 27/8.

Người còn lại - chỉ huy công trường của Doosan - quyết định ở lại cùng các công nhân địa phương cho đến khi toàn bộ nhân sự được sơ tán./.

Nepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất do lũ quét gây ra, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.

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