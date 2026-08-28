Indonesia nỗ lực ứng phó y tế sau thảm họa động đất, cháy rừng

Indonesia đang triển khai các biện pháp ứng phó y tế khẩn cấp tại những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất và cháy rừng, trong đó chú trọng không chỉ điều trị thương tích, bệnh tật mà còn hỗ trợ tâm lý cho người dân sau thiên tai.

Phát biểu tại họp báo ở Jakarta ngày 28/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Dante Saksono Harbuwono cho biết đến nay, số người thiệt mạng do động đất tại Đông Nusa Tenggara đã lên tới 111 người, hơn 1.670 người bị thương và 179.000 người vẫn phải tạm trú tại lều bạt hoặc các công trình công cộng do nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng và lo ngại hơn 8.000 đợt dư chấn.



Trả lời phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Dante cho biết Bộ đã kích hoạt 9 Trung tâm Điều hành y tế khẩn cấp (HEOC) và triển khai các đội quản lý khủng hoảng tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng như Manggarai, Đông Manggarai và Nagekeo.

Do nhiều cơ sở y tế bị hư hại nặng, các bệnh viện dã chiến đã được thiết lập tích hợp phòng mẫu vô trùng để xử lý các ca chấn thương xương khớp, phẫu thuật cấp cứu, sản nhi và lọc máu.



Theo ông Dante, bên cạnh cứu chữa người bị thương, những ảnh hưởng về tâm lý đang là một trong những vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt đối với những người mất người thân hoặc có thành viên gia đình bị thương tật. Do đó, quá trình phục hồi cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, kết hợp chăm sóc thể chất với hỗ trợ tinh thần.



Trong khi đó, cháy rừng và khói mù tại nhiều địa phương ở Indonesia cũng đang tạo áp lực lên hệ thống y tế, trong đó, Riau là tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của khói từ các đám cháy.



Trưởng Văn phòng Y tế tỉnh Riau, , ông Zulkifili cho biết Riau có khoảng 7,2 triệu dân tại 12 huyện và thành phố. Từ ngày 19-27/8, tỉnh này đã ghi nhận gần 3.300 trường hợp mắc nhiễm trùng đường hô hấp cấp (ISPA) do ảnh hưởng của khói mù từ cháy rừng.



Hệ thống y tế của địa phương đang gặp khó khăn khi nguồn thuốc, vật tư y tế và khẩu trang dự trữ có dấu hiệu thiếu hụt, cần được bổ sung để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.



Theo ông Zulkifili, ngành y tế Riau đang cải thiện hệ thống báo cáo và số hóa dữ liệu nhằm rút ngắn thời gian cập nhật, giúp phân tích tình hình và phân bổ nguồn lực y tế nhanh, chính xác hơn.



Như vậy, việc ứng phó thiên tai tại Indonesia đang chuyển dần từ trọng tâm cứu hộ khẩn cấp sang phục hồi sức khỏe toàn diện và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống y tế, trong đó chăm sóc sức khỏe tâm thần, bảo đảm nguồn thuốc và vật tư, cũng như năng lực quản lý dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng./.

Khói mù bao trùm nhiều khu vực Indonesia giữa tâm điểm cháy rừng Dữ liệu vệ tinh mới nhất của Bộ Môi trường Indonesia cho thấy Tây Kalimantan ghi nhận 3.120 điểm nóng, cao nhất cả nước; tiếp đến là Trung Kalimantan với 2.314 điểm và Nam Sumatra với 1.500 điểm.