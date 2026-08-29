El Nino có biên độ dao động rộng hơn so với 1.000 năm trước

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science cho thấy sự biến động nhiệt độ liên quan đến hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương đã trở nên mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào được ghi nhận trong khoảng 1.000 năm qua.



Phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy sự nóng lên toàn cầu có thể đang làm thay đổi hiện tượng El Nino-Dao động Nam (ENSO), một chu kỳ khí hậu tự nhiên ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới.

ENSO bao gồm pha El Nino ấm và pha La Nina lạnh. Cả hai đều có thể làm thay đổi lượng mưa và nhiệt độ nằm xa khu vực Thái Bình Dương, qua đó làm thay đổi tình trạng hạn hán, lũ lụt và nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới.



Nghiên cứu cho thấy mức độ biến động của ENSO trong những thập kỷ gần đây cao hơn 36% so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong đó mức biến động mạnh nhất xảy ra trong khoảng 40 năm trở lại đây.

Đáng chú ý, sự gia tăng gần đây chủ yếu do El Nino diễn ra thường xuyên hơn và mạnh hơn, bên cạnh tình trạng gia tăng nhiệt độ toàn cầu.



Ngay trong giai đoạn này, hiện tượng thời tiết El Nino cũng mới được hình thành tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương.

Trung tâm dự báo khí hậu của Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA) hôm 13/8 cảnh báo El Nino đang mạnh dần lên và có tới hơn 90% khả năng sẽ xảy ra tác động rất mạnh trong mùa Thu và mùa Đông 2026-2027 ở Bắc Bán cầu.



Nghiên cứu mới không kết luận rằng mọi hiện tượng El Nino trong tương lai đều sẽ mạnh hơn, nhưng rõ ràng là mức độ biến động ENSO gần đây ở phía Đông Thái Bình Dương đã vượt quá phạm vi được ghi nhận trong thời kỳ tiền công nghiệp diễn ra từ nhiều thế kỷ trước, thông qua dữ liệu phân tích từ các rạn san hô./.

Hàng loạt nước Trung Mỹ báo động đỏ về hạn hán do El Nino El Nino gây hạn hán nghiêm trọng, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và đe dọa mùa màng tại Trung Mỹ, hiện tượng này xảy ra trung bình 2-7 năm/lần nhưng 2026 là năm được cho là khắc nghiệt và dữ dội nhất.

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