Thời tiết ngày 29/8: Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm đến đêm 29/8, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Chiều và đêm 29/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên.

Từ 4 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 29/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ như Lào Cai, Lai Châu từ 10-20mm có nơi trên 60mm; Tuyên Quang từ 5-10mm có nơi trên 30mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bản Bo, Bình Lư, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Đoàn Kết, Tân Phong, Pắc Ta, Phong Thổ, Sin Suối Hồ, Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Nậm Chày, Võ Lao; Bản Hồ, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bát Xát, Cảm Nhân, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc San, Dương Quỳ, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Yên, Lâm Giang, Minh Lương, Mường Bo, Mường Hum, Nậm Có, Nậm Xé, Ngũ Chỉ Sơn, Âu Lâu, Cam Đường, Nam Cường, Sa Pa, Văn Phú, Yên Bái, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Tả Phìn, Tả Van, Tằng Loỏng, Thác Bà, Văn Bàn, Xuân Quang, Yên Bình, Yên Thành.

Đối với tỉnh Tuyên Quang gồm các xã, phường: Hàm Yên, Hùng Đức, Lao Chải, Lực Hành, Minh Ngọc, Minh Sơn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Nhữ Khê, An Tường, Bình Thuận, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Tân Long, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Thanh Thủy, Xuân Vân, Yên Sơn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ C, phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin ngày và đêm 29/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 30/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Dự báo thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội có thể có những trạng thái thời tiết khá khác nhau: Từ mưa dông đến nắng ráo, thậm chí còn hanh khô "rất mùa Thu".