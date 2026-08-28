Đức đứng trước nguy cơ lần đầu hụt mục tiêu khí hậu

Tổ chức nghiên cứu Agora Energiewende ngày 28/8 nhận định Đức có nguy cơ trong năm nay sẽ lần đầu tiên không đạt mục tiêu cắt giảm khí thải hằng năm, nếu như tốc độ giảm phát thải khí nhà kính không được đẩy nhanh đáng kể.



Cảnh báo trên làm gia tăng những chỉ trích cho rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đi chệch hướng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu dưới chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz.

Theo Agora Energiewende, lượng khí thải CO2 của Đức trong nửa đầu năm nay chỉ giảm khoảng 2%, chủ yếu nhờ nhu cầu dầu mỏ suy yếu do cú sốc nguồn cung năng lượng liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Với tốc độ cắt giảm này, tổng lượng phát thải của Đức trong cả năm sẽ chỉ ở mức khoảng 635 triệu tấn, giảm 13 triệu tấn so với năm ngoái, dù vẫn cao hơn 10 triệu tấn so với mức trần quy định trong Luật Bảo vệ khí hậu.



Tổ chức Agora Energiewende nhận định việc năm nay Đức không đạt mục tiêu cắt giảm khí thải hằng năm có thể chưa dẫn ngay tới các hậu quả tức thời, nhưng sẽ là dấu hiệu cho thấy nước này đang đứng trước nguy cơ không hoàn thành mục tiêu mang tính ràng buộc pháp lý là giảm 65% lượng khí thải vào năm 2030. “

Để có thể đạt mục tiêu khí hậu vào năm 2030, lượng CO2 cần cắt giảm mỗi năm vào khoảng 40 triệu tấn”, tổ chức này lưu ý.



Đức đặt mục tiêu đạt trung hòa phát thải khí nhà kính vào năm 2045. Việc tốc độ cắt giảm phát thải chậm lại đang làm dấy lên hoài nghi về việc Chính phủ của Thủ tướng Merz có thể đang ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp lớn và thúc đẩy kinh tế thoát khỏi cảnh trì trệ hơn là ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hồi tháng 5, Hội đồng chuyên gia về biến đổi khí hậu - cơ quan độc lập do Chính phủ Đức bổ nhiệm - cũng cảnh báo nước này chưa đi đúng hướng để có thể đạt mục tiêu khí hậu vào năm 2030.



Những chỉ trích gia tăng trong bối cảnh Đức và nhiều khu vực khác ở châu Âu đang trải qua một mùa Hè nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng. Thủ tướng Merz khẳng định Đức sẽ rút ra “những bài học lâu dài” từ một mùa Hè khó khăn./.

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